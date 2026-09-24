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Emmy Awards में बजा भारत का डंका, अभिनेता Vir Das को Fool Volume के लिए मिला तीसरी बार नॉमिनेशन

By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
Published: Thu, 24 Sep 2026 11:53 AM (IST)

वीर दास ने एक बार फिर से एमी अवॉर्ड्स में भारत का मान बढ़ाया है। तीसरी बार उन्हें फूल वॉल्यूम ...और पढ़ें

वीर दास को तीसरी बार मिला एमी नॉमिनेशन/ फोटो-इंस्टाग्राम

वीर दास को तीसरी बार मिला एमी नॉमिनेशन/ फोटो-इंस्टाग्राम

HighLights

  1. वीर दास ने तीसरी बार इंटरनेशनल मंच पर लहराया सफलता का परचम

  2. एमी अवॉर्ड्स के लिए तीसरी बार इस कैटेगरी में नॉमिनेट हुए एक्टर

  3. सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर सभी का किया शुक्रिया अदा

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। एक्टर और कॉमेडियन वीर दास को इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेशन मिला है। उन्होंने इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स के लिए तीसरी बार नॉमिनेट होने की खुशी खुद फैंस के साथ सोशल मीडिया पर बांटी है। उन्हें किस शो के लिए और कौन सी कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया, नीचे स्टोरी में पढ़ें पूरी डिटेल्स।

वीर दास को एमी में इस कैटेगरी के में किया गया नॉमिनेट

वीरदास को उनके स्टैंडअप कॉमेडी शो 'फूल वॉल्यूम'(Fool Volume) को 'कॉमेडी स्पेशल कैटेगरी' में नॉमिनेशन मिला है, जिसमें उनके शो की टक्कर में 'डिविजन पलेर्मो सीजन 2','मैन वर्सेस बेबी' और 'ओल्ड डॉग, 'न्यू ट्रिक्स' जैसे शोज के साथ है। इस खुशी को शेयर करते हुए अभिनेता वीर दास (Vir Das) ने कैप्शन में लिखा, "यह भारत के लिए हमारा तीसरा इंटरनेशनल एमी नॉमिनेशन है। यह 'फूल' आप सभी का धन्यवाद देता है।"

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इंटरनेशनल मंच पर दो बार इतिहास रच चुके हैं वीर दास 

इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में अपनी जगह बनाना अब वीर दास के लिए आम हो गया है। इससे पहले वह एक बार एमी अवॉर्ड जीत चुके हैं और एक बार नॉमिनेशन में आ चुके हैं। साल 2023 में वीर दास को नेटफ्लिक्स (Netflix) स्पेशल शो: वीर दास लैंडिंग के लिए बेस्ट कॉमेडी कैटेगरी में अवॉर्ड मिला था। इस रेस में उनकी ब्रिटिश सीरीज 'डेरी गर्ल्स सीजन 3 के साथ कांटे की टक्कर थी।

इससे पहले साल 2021 में अभिनेता को फॉर इंडिया के लिए बेस्ट कॉमेडी शो के लिए पहला इंटरनेशनल एमी नॉमिनेशन मिला था। साल 2024 में वह पहले ऐसे भारतीय बने थे, जिन्होंने एमी अवॉर्ड्स सेरेमनी की मेजबानी संभाली थी। अब तीसरी बार इंटरनेशनल अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेशन मिलना वीर और उनके फैंस के लिए एक प्राउड मोमेंट है।

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सोशल मीडिया पर सितारों और फैंस ने दी बधाई

इस बड़ी उपलब्धि के लिए वीर दास को सितारों से लेकर उनके चाहने वालों ने बधाई दी। भूमि पेडनेकर ने जहां क्लैप का इमोजी पोस्ट किया, तो वहीं निर्देशक जोया अख्तर ने कमेंट करते हुए लिखा, "बधाई हो।" इसके अलावा यूजर्स भी लगातार कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "तुमने दोबारा ये कर दिखाया, सो प्राउड ऑफ यू।" दूसरे यूजर ने लिखा, "मैं आपके दिल की आवाज सुन सकती हूं, जो इस वक्त खुशी के मारे चीख रहा है।"

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