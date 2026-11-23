एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वे '12th फेल' एक्टर विक्रांत मैसी (Vikrant Massey) और जिन पर यह फिल्म बनी है मनोज कुमार शर्मा के साथ नजर आ रहे हैं।

सचिन तेंदुलकर ने शेयर की तस्वीर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा, 'एक ने इस सफर को जिया, तो दूसरे ने इसे पर्दे पर जीवंत कर दिया। '12th फेल' (12th Fail) के असली और रील किरदारों से मिलकर बहुत अच्छा लगा'।

सचिन तेंदुलकर के बैकग्राउंड डांसर थे विक्रांत मैसी इस बात से बेहद खुश होकर, विक्रांत मैसी (Vikrant Massey) को वह समय याद आ गया जब वह एक विज्ञापन में बैकग्राउंड डांसर थे, जिसमें सचिन भी शामिल थे। विक्रांत ने बताया कि सचिन द्वारा उनकी फोटो शेयर किया जाना उन्हें किसी 'सपने' जैसा लगा।

अपनी खुशी जाहिर करते हुए, विक्रांत ने कमेंट सेक्शन में लिखा, 'हे भगवान!!! मुझे यकीन ही नहीं हो रहा किआपने हमारी फोटो शेयर की है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर! जब मैं SDIPA में था, तब आपके एक विज्ञापन में बैकग्राउंड डांसर होने से लेकर, आज आपके द्वारा मेरे और मनोज सर के साथ एक तस्वीर शेयर करने तक का सफर, किसी सपने से कम नहीं है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां मिलें'।

कौन हैं मनोज कुमार शर्मा? '12th फेल' (12th Fail) की बात करें तो, यह फिल्म अनुराग पाठक की 2019 में आई नॉन-फिक्शन किताब पर आधारित है। यह किताब मनोज कुमार शर्मा के जीवन से प्रेरित है, जिन्होंने घोर गरीबी से बाहर निकलकर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी बनने का मुकाम हासिल किया। इस किताब में मनोज की वाइफ श्रद्धा जोशी का भी जिक्र है, जो भारतीय राजस्व सेवा (IRS) की अधिकारी हैं।