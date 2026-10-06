15 मिनट तक रोकी सांसे, बिना पलक झपकाए किया मेडिटेशन; Vidyut Jammwal का हैरतअंगेज कारनामा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मार्शल आर्ट्स और योग के मामले में माहिर बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल (Vidyut Jammwal) का नाम इस वक्त चर्चा में बना हुआ है।

विद्युत ने अपनी डेब्यू हॉलीवुड फिल्म स्ट्रीट फाइटर (Street Fighter) के ट्रेलर लॉन्च इंवेंट के दौरान कुछ ऐसा करके दिखाया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। इस दौरान विद्युत ने लोगों के सामने 15 मिनट तक सांस रोककर ध्यान किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है।

विद्युत ने किया सबको हैरान स्ट्रीट फाइटर के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान विद्युत जामवाल ने मीडिया और तमाम लोगों के सामने गजब का स्टंट करके दिखाया। उन्होंने लगभग 15 मिनट तक अपनी सांसों को रोकर हैरतअंगेज तरीके से ध्यान करके दिखाया।

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इस खेल और इसकी दुनिया के बारे में जानना मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव रहा। मैं एथलीट था, तो मैं वीडियो गेम्स नहीं खेलता था, मैं स्पोर्ट्स में ज्यादा व्यस्त रहता था। स्पोर्ट्स के चक्कर में ही ये रोल मिल गया। अब मुझे लगता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी काम यह फिल्म पाने के लिए किया।

सही कहते हैं, आप मेहनत करते रहो, जो मिलना होगा आप तक पहुंच ही जाएगा। आपको बता दें कि फिल्म स्ट्रीट फाइटर को 16 अक्टूबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इस मूवी में विद्युत धलसिम का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे।