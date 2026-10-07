कहां हैं Veerana की 'परम सुंदरी'? 38 सालों बाद बदला पूरा लुक; एक्टिंग छोड़ अब ऐसे करती हैं गुजारा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वीराना फिल्म की भूतनी जैस्मिन (Veerana Actress) को भला कौन भूल सकता है। साल 1988 में रामसे ब्रदर्स की वीराना से उस अभिनेत्री ने अपनी हॉटनेस के दम पर 80 के दशक में तहलका मचा दिया था और फैंस की फेवरिट बन गईं।

आज सिनेमा की वह परम सुंदरी कहां हैं और क्या करती हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि 38 साल बाद वीराना की अभिनेत्री का हुलिया कितना बदल गया है और वह कहां रहती हैं।

अब कहां हैं वीराना की जैस्मिन? फिल्म वीराना के जरिए अपनी बेबाक खूबसूरती के दम पर हर किसी का ध्यान खींचने वाली उस अदाकारा का नाम जैस्मिन धुन्ना है। जी हां जैस्मिन धुन्ना (Jasmine Dhunna) ही वह एक्ट्रेस हैं, जो फिल्म वीराना में खतरनाक चुड़ैल बनी थीं। इस मूवी के दम पर जैस्मिन का रातोंरात शोहरत मिलने लगी और लोग उन्हें मंदाकिनी का प्रतिद्वंदी मानने लगे थे।

बदल गया जैस्मिन धुन्ना का लुक इस बात में कोई दोहराए नहीं था, क्योंकि जैस्मिन धुन्ना इतना ज्यादा सुंदर थीं, कोई भी पलभर अगर उन्हें देख ले तो उनकी ब्यूटी का दीवाना हो जाए। लेकिन कहते हैं ना समय बहुत तेजी से बदलता है और फिलहाल जैस्मिन धुन्ना के मामले में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है।

बीते साले नवंबर के महीने में जैस्मिन धुन्ना को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था कि उस दौरान उनके फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे, जिन्हें देखकर ये साफ अंदाजा लगाया गया था कि 38 साल बाद वीराना की जैस्मिन का लुक पूरी तरह से चेंज हो गया है। हालांकि, बाद में ये भी खबर आई कि जैस्मिन का वीडियो एआई से बनाया गया था।