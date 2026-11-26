एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता वरुण धवन के करियर की सबसे लोकप्रिय फिल्म के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें भेड़िया का नाम जरूर शामिल होता है। मैडॉक फिल्म्स के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा फिल्म भेड़िया के सीक्वल का एलान तीन साल पहले हुआ था, लेकिन अभी तक भेड़िया 2 की रिलीज का कोई अता-पता नहीं है।

लेकिन फिलहाल मेकर्स की तरफ से भेड़िया 2 (Bhediya 2) को लेकर कुछ ऐसा अपडेट शेयर किया है, जिसके बारे में जानकार फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ सकती है। आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं- भेड़िया 2 पर मेकर्स का अपडेट 25 नवंबर 2022 को निर्देशक अमर कौशिक और निर्मात दिनेश विजान के नेतृत्व में फिल्म भेड़िया को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस मूवी में वरुण धवन (Varun Dhawan), कृति सेनन और अभिषेक बनर्जी जैसे कलाकारों ने अहम भूमिकाओं को अदा किया। बुधवार को भेड़िया की रिलीज को 4 साल का सफर पूरा हुआ है। इस खास मौके पर डायरेक्टर अमर कौशिक के भेड़िया 2 को लेकर एक स्पेशल वीडियो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है।

इस वीडियो में एक भेड़िया घर में कैद दिख रहा है और थोड़े देर बाद वह अपने विकराल रूप में आ जाता है। अमर कौशिक ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है- भेड़िया इस बात से बहुत खुश नहीं हैं कि उनके लेखन में कितना समय लग रहा है, क्या करे। लेकिन हम जल्द आ रहे हैं भेड़िया अंकल।

इस तरह से अमर कौशिक ने ये साफ किया है कि फिलहाल वरुण धवन स्टारर भेड़िया 2 की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और इसके पूरा होने के बाद ही इस हॉरर कॉमेडी के सीक्वल की रिलीज का आधिकारिक एलान किया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2023 में जियो हॉटस्टार के एक इवेंट के दौरान भेड़िया 2 की अनाउंसमेंट हुई थी।