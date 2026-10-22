जानलेवा हमले में टाइगर श्रॉफ सच में हुए थे घायल, चोटों के निशान दिखाकर ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बीते 18 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ पर तीन अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया था। इस हादसे में उनके ड्राइवर को गोली लग गई जबकि एक्टर हल्का बहुत चोटिल हुए।

एक्टर पर की गई थी सात राउंड फायरिंग

टाइगर एक फुटबॉल मैच के बाद स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे, तभी दो हमलावरों ने कथित तौर पर उनकी कार पर सात राउंड गोलियां चलाईं, जिनमें से पांच गोलियां गाड़ी पर लगीं। इस घटना में एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ।

अब टाइगर श्रॉफ की टीम ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने एक्टर के हाथ पर छर्रों (पैलेट) से लगी मामूली चोटें दिखाई हैं। उनके पूरे हाथ पर छोटे-छोटे निशान और लाल धब्बे नजर आ रहे हैं। कैप्शन में लिखा था,'ईश्वर दयालु है'।

ट्रोलर्स को टाइगर का करारा जवाब यह उन ट्रोलर्स को एक तरह का करारा जवाब है, जिन्होंने हाल ही में टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले को लेकर सवाल उठाए थे। सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें उनकी स्किन बिल्कुल साफ दिख रही है। जबकि इससे ठीक दो दिन पहले, शूटिंग के दौरान हुए हमले के बाद उनकी ऐसी तस्वीरें सामने आई थीं जिसमें उनके हाथ पर पट्टियां लिपटी हुई थीं।