गोलीबारी के बाद Tiger Shroff की टीम ने दी बड़ी चेतावनी, हमले के बाद सामने आया पहला आधिकारिक बयान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टाइगर श्रॉफ से जुड़ी गोलीबारी की एक घटना ने फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस के बीच गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। यह घटना 18 अक्टूबर को शाम करीब 7 बजे मुंबई में हुई, जब बॉलीवुड अभिनेता एक फुटबॉल क्लब से बाहर निकल रहे थे। गोलीबारी के एक वीडियो में हमलावरों को उनकी कार पर बहुत करीब से गोलियां चलाते हुए देखा जा सकता है।

टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) तो सुरक्षित बच गए, लेकिन बताया जा रहा है कि इस घटना में उनके ड्राइवर और वहां मौजूद एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए हैं। इस गोलीबारी के बाद अभिनेता की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, और इस हमले के हालात तथा इसके लिए जिम्मेदार लोगों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अब, अभिनेता की टीम ने अपना पहला बयान जारी किया है।

टीम टाइगर ने लोगों से की अपील यह बयान ऐसे समय में आया है जब सोशल मीडिया पेजों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स द्वारा भ्रम पैदा करने और बिना पुष्टि किए गए दावों को फैलाने के लिए मनगढ़ंत सामग्री का इस्तेमाल किए जाने को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। 'टीम टाइगर' ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी कंटेंट की सच्चाई की जांच किए बिना उस पर विश्वास न करें या उसे शेयर न करें, बल्कि ऑफिशियल सोर्स पर ही भरोसा करें।

टीम ने स्पष्ट किया कि एक्टर ने इस मामले पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा है। बयान में कहा गया, 'हम स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि टाइगर श्रॉफ ने हाल की घटना या उससे जुड़ी किसी भी बात को लेकर न तो कोई बयान दिया है, न ही कोई वीडियो जारी किया है'।

टीम ने वायरल बयान या वीडियो को बताया झूठा इस बयान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के गलत इस्तेमाल और ऑनलाइन भ्रामक कहानियों के फैलने को लेकर भी चिंता जताई गई है। टीम के अनुसार, कई प्लेटफॉर्म्स पर 'मनगढ़ंत कहानियां, AI से बने वीडियो और पहले से तैयार की गई कहानियां' शेयर की जा रही हैं, जिन्हें गलत तरीके से टाइगर से जोड़ा जा रहा है। टीम ने ऐसी सामग्री को पूरी तरह से झूठा बताया है।