गोलीबारी के बाद Tiger Shroff की टीम ने दी बड़ी चेतावनी, हमले के बाद सामने आया पहला आधिकारिक बयान
18 अक्टूबर को मुंबई में तीन लोगों ने टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की कार पर हमला कर दिया।
HighLights
रविवार को टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई थी गोलीबारी
दो दिन बाद एक्टर की टीम ने शेयर किया स्टेटमेंट
टीम ने सोशल मीडिया पर दिया ऑफिशियल बयान
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टाइगर श्रॉफ से जुड़ी गोलीबारी की एक घटना ने फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस के बीच गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। यह घटना 18 अक्टूबर को शाम करीब 7 बजे मुंबई में हुई, जब बॉलीवुड अभिनेता एक फुटबॉल क्लब से बाहर निकल रहे थे। गोलीबारी के एक वीडियो में हमलावरों को उनकी कार पर बहुत करीब से गोलियां चलाते हुए देखा जा सकता है।
टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) तो सुरक्षित बच गए, लेकिन बताया जा रहा है कि इस घटना में उनके ड्राइवर और वहां मौजूद एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए हैं। इस गोलीबारी के बाद अभिनेता की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, और इस हमले के हालात तथा इसके लिए जिम्मेदार लोगों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अब, अभिनेता की टीम ने अपना पहला बयान जारी किया है।
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टाइगर की टीम ने दिया पहला स्टेटमेंट
टाइगर की टीम ने अभिनेता से गलत तरीके से जुड़ी फर्जी खबरों और AI-जनरेटेड कंटेंट को फैलाने के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है। एक बयान में, टीम ने स्पष्ट किया कि टाइगर ने हाल की किसी घटना के बारे में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है और न ही कोई वीडियो जारी किया है। साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी है कि भ्रामक कंटेंट फैलाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
टीम टाइगर ने लोगों से की अपील
यह बयान ऐसे समय में आया है जब सोशल मीडिया पेजों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स द्वारा भ्रम पैदा करने और बिना पुष्टि किए गए दावों को फैलाने के लिए मनगढ़ंत सामग्री का इस्तेमाल किए जाने को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। 'टीम टाइगर' ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी कंटेंट की सच्चाई की जांच किए बिना उस पर विश्वास न करें या उसे शेयर न करें, बल्कि ऑफिशियल सोर्स पर ही भरोसा करें।
टीम ने स्पष्ट किया कि एक्टर ने इस मामले पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा है। बयान में कहा गया, 'हम स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि टाइगर श्रॉफ ने हाल की घटना या उससे जुड़ी किसी भी बात को लेकर न तो कोई बयान दिया है, न ही कोई वीडियो जारी किया है'।
टीम ने वायरल बयान या वीडियो को बताया झूठा
इस बयान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के गलत इस्तेमाल और ऑनलाइन भ्रामक कहानियों के फैलने को लेकर भी चिंता जताई गई है। टीम के अनुसार, कई प्लेटफॉर्म्स पर 'मनगढ़ंत कहानियां, AI से बने वीडियो और पहले से तैयार की गई कहानियां' शेयर की जा रही हैं, जिन्हें गलत तरीके से टाइगर से जोड़ा जा रहा है। टीम ने ऐसी सामग्री को पूरी तरह से झूठा बताया है।
नोटिस में कहा गया, 'अगर कोई भी व्यक्ति या पेज ऐसे मनगढ़ंत कंटेंट बनाता, बढ़ावा देता या फैलाता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम इन मामलों पर नजर रख रहे हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सभी उपलब्ध कानूनी कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं'।
टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी होने के बाद से इंडस्ट्री और फैंस चिंता में हैं। फिलहाल टाइगर सुरक्षित हैं।
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