'बिश्नोई समाज से माफी मांग लो...' Tiger Shroff पर गोलीबारी के बाद अनूप जलोटा की सलमान खान को सलाह

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भजन गायक अनूप जलोटा ने टाइगर श्रॉफ से जुड़ी गोलीबारी की घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चल रही दुश्मनी को खत्म करने के लिए सलमान खान को बिश्नोई समाज से माफी मांग लेनी चाहिए।

IANS से खास बातचीत में अनूप ने कहा कि 1998 के काले हिरण (ब्लैकबक) के शिकार मामले को लेकर समाज में जो नाराजगी है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि सलमान के माफी मांगने से आगे होने वाली ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है।

मैंने पहले भी यह बात कही है। यह बहुत जरूरी है कि बिश्नोई समाज से माफी मांगी जाए, क्योंकि उन्हें ठेस पहुंची है। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो उन्हें दुख पहुंचता रहेगा। जो लोग सलमान खान के साथ काम करते हैं, उन्हें भी तकलीफ होगी और उनके परिवारों को भी दुख पहुंचेगा'।

सलमान को उठाना चाहिए ठोस कदम- अनूप जलोटा गायक ने सलमान खान (Salman Khan) से यह भी आग्रह किया कि वे इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं। उन्होंने कहा, 'तो फिर, इस सब को खत्म करने के लिए बिश्नोई समाज से माफी मांगने का पक्का फैसला क्यों नहीं ले लेते? मैं बस यही चाहता हूं'।

टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी अनूप की यह टिप्पणी रविवार शाम मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की कार पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद आई है। खबरों के मुताबिक, जब अभिनेता फुटबॉल मैच खेलकर वहां से निकल रहे थे, तब मोटरसाइकिल पर सवार कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दीं।