'जिंदगी भर के लिए गायब...' फायरिंग घटना के बाद Tiger Shroff ने लाइक किया 'हीरोपंती' वाला पोस्ट, लिखी थी ऐसी बात

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) पर 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में हमला हुआ था। खबरों के अनुसार, मोटरसाइकिल पर सवार कुछ हमलावरों ने उनकी कार पर गोलियां चलाईं। एक्टर फुटबॉल मैच खेलकर वहां से बाहर निकल रहे थे।

इस हमले में टाइगर को हल्की-फुल्की चोट आई है लेकिन उनके ड्राइवर और एक ऑटो-रिक्शा चालक घायल हो गए। टाइगर श्रॉफ ने लाइक की पोस्ट इस घटना के बाद से अभिनेता ने कोई बयान तो नहीं दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी लेटेस्ट सोशल मीडिया एक्टिविटी ने सबका ध्यान खींचा है। टाइगर ने हाल ही में 20 अक्टूबर को शेयर की गई एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक किया। फायरिंग की घटना के बाद से सोशल मीडिया पर यह उनकी पहली गतिविधि है।

इस पोस्ट में उनकी पहली फिल्म 'हीरोपंती' (Heropanti) का गाना 'रात भर' (Raat Bhar) बज रहा था। वीडियो में फिल्म का एक सीन है,जिसमें टाइगर बाइक चला रहे हैं और उनके पीछे उनकी को-स्टार कृति सेनन बैठी हैं। साथ ही, इस पर लिखा था, 'भाई, रात भर के लिए क्या, जिंदगी भर के लिए गायब हो जाता।'

लॉरेंस बिश्नोई ने ली हमले की जिम्मेदारी इस बातचीत के समय ने लोगों का ध्यान खींचा है, क्योंकि यह फायरिंग के कुछ ही समय बाद हुई है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि टाइगर ने जानबूझकर पोस्ट को लाइक किया या फिर यह गलती से हो गया। घटना के कुछ ही समय बाद, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के कथित सदस्यों अनिल पंडित और हरमन संधू ने इस हमले की जिम्मेदारी ली।