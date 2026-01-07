Deepika Padukone के नक्शे कदम पर Tiger Shroff, एक बड़ी एक्शन फिल्म पर मारा हाथ

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अल्लू अर्जुन इन दिनों अपनी अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म AA22 x A6 को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण के साथ रश्मिका मंदाना और मृणाल ठाकुर भी नजर आएंगी। वहीं लग रहा है कि अल्लू अर्जुन की फिल्म का दायरा और बढ़ता जा रहा है।

कौन करेगा AA22 x A6 में कैमियो? अब इस मूवी में एक और बॉलीवुड एक्टर की एंट्री हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ मूवी में कैमियो कर सकते हैं। वहीं मेकर्स फिल्म से जुड़ी कोई डिटेल बाहर न आने पाए इसकी पूरी तैयारी करके बैठे हैं। टाइम्स नाउ ने एनटीवी तेलुगु की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि टाइगर श्रॉफ AA22 x A6 में शामिल हो सकते हैं, खासकर वो सीन्स जिनमें एक्शन सीन्स काफी ज्यादा हों। हालांकि, इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।