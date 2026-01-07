Language
    Deepika Padukone के नक्शे कदम पर Tiger Shroff, एक बड़ी एक्शन फिल्म पर मारा हाथ

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 04:12 PM (IST)

    अल्लू अर्जुन की आने वाली पैन इंडिया फिल्म AA22 x A6 में दीपिका पादुकोण, रश्मिका मंदाना और मृणाल ठाकुर नजर आएंगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, टाइगर ...और पढ़ें

    अल्लू अर्जुन की फिल्म में टाइगर (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अल्लू अर्जुन इन दिनों अपनी अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म AA22 x A6 को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण के साथ रश्मिका मंदाना और मृणाल ठाकुर भी नजर आएंगी। वहीं लग रहा है कि अल्लू अर्जुन की फिल्म का दायरा और बढ़ता जा रहा है।

    कौन करेगा AA22 x A6 में कैमियो?

    अब इस मूवी में एक और बॉलीवुड एक्टर की एंट्री हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ मूवी में कैमियो कर सकते हैं। वहीं मेकर्स फिल्म से जुड़ी कोई डिटेल बाहर न आने पाए इसकी पूरी तैयारी करके बैठे हैं। टाइम्स नाउ ने एनटीवी तेलुगु की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि टाइगर श्रॉफ AA22 x A6 में शामिल हो सकते हैं, खासकर वो सीन्स जिनमें एक्शन सीन्स काफी ज्यादा हों। हालांकि, इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

    WhatsApp Image 2026-01-07 at 4.12.14 PM

    फिल्म पर खर्च किया गया मोटा बजट

    बता दें कि AA22XA6 की तैयारी बड़े पैमाने पर की जा रही है जिसके लिए अकेले विजुअल इफेक्ट्स पर ही 350 से 400 करोड़ रुपये का भारी भरकम बजट आवंटित किया गया है। फिल्म 2026 के अंत में रिलीज हो सकती है जिससे यह भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी रिलीज में से एक बन जाएगी।

    AA22xA6 अल्लू अर्जुन और एटली के बीच पहला कोलैबोरेशन है। इसे एक एक्शन-एंटरटेनर बताया जा रहा है। पहले खबर ये आ रही थी कि फिल्म में दो हीरो होंगे, लेकिन अल्लू अर्जुन की टीम ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि वहीं डबल रोल में नजर आएंगे, जिससे फिल्म की कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ जुड़ जाता है।

