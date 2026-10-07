अनसुलझे राज और सस्पेंस का तूफान, इस थ्रिलर के आगे कुछ नहीं Drishyam 3, तमिल-तेलुगु में भी बना रीमेक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जब भी कोई बॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की बात आती है जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में दृश्यम (Drishyam) का ख्याल आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि 60s के दौर में मिस्ट्री थ्रिलर फिल्मों की बहार आई थी जिसका श्रेय राज खोसला (Raj Khosla) को जाता था।

राज खोसला को मिस्ट्री थ्रिलर फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्होंने 60s में ऐसी थ्रिलर फिल्में बनाईं जिनका एक सीन भी दर्शक मिस नहीं कर पाते थे। 62 साल पहले उन्होंने एक फिल्म निर्देशित की थी, जिसका क्लाइमैक्स होश उड़ाने वाला था।

फिल्म का सस्पेंस-क्लाइमैक्स है तगड़ा यह फिल्म शुरू में आपको डराती है, फिर धीरे-धीरे आपका दिमाग घुमा देती है। आपको डर लगता है, रोंगटे खड़े होते हैं। मगर उससे भी हैरान करने वाला इसका सच होता है। इस फिल्म के आगे अजय देवगन की दृश्यम 3 (Drishyam 3) या फिल्म का क्लाइमैक्स तो कुछ नहीं है।

क्या है फिल्म की कहानी? जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है 'वो कौन थी?' (Woh Kaun Thi?) 140 मिनट की ये फिल्म जब सिनेमाघरों में शुरू हुई तो दर्शक भी यही पूछने लगे कि आखिर 'वो कौन थी?' दरअसल, फिल्म की कहानी ही कुछ ऐसे शुरू होती है कि आनंद नाम का डॉक्टर गाड़ी से एक सूनसान सड़क पर जा रहा होता है और एक महिला उससे लिफ्ट मांगती है।

वह उसे लिफ्ट देता है और महिला एक कब्रिस्तान के पास रुकती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। फिर पता चलता है कि जिसे उसने लिफ्ट दिया था, वो तो पहले ही मर चुकी है। इसके बाद आनंद की शादी फिक्स होती है और वह तब हैरान हो जाता है, जब उसे पता चलता है कि जिस संध्या नाम की लड़की से उसकी शादी तय हुई है, उसकी शक्ल लिफ्ट वाली लड़की से हूबहू मिलती है।