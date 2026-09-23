'दृश्यम' की बाप है Sunil Dutt की ये 60 साल पुरानी मिस्ट्री थ्रिलर, सीट से हिलने नहीं देगा तगड़ा सस्पेंस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 60s में सिनेमाघर म्यूजिकल, रोमांटिक और देशभक्ति फिल्मों से भरी हुई थीं। इसी दौर में एक मिस्ट्री थ्रिलर (Mystery Thriller) आई जिसने ऑडियंस का दिमाग घुमा दिया। इस फिल्म का सस्पेंस इतना तगड़ा था कि शुरू में हर दर्शक कन्फ्यूज हो गया कि आखिर सच क्या है।

यह सुनील दत्त (Sunil Dutt) की फिल्म थी जिसे उस जमाने के सस्पेंस थ्रिलर फिल्में बनाने वाले मशहूर फिल्ममेकर राज खोसला (Raj Khosla) ने बनाया था। वही, राज खोसला जिन्हें 'महिलाओं का डायरेक्टर' बुलाया जाता था क्योंकि वह फिल्मों में महिलाओं की भूमिका को बड़ी खूबसूरती के साथ पेश करते थे।

60 साल पुरानी सस्पेंस थ्रिलर राज खोसला ने यूं तो कई सस्पेंस थ्रिलर बनाईं, लेकिन 1966 में आई फिल्म ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। यह फिल्म 'मेरा साया' (Mera Saaya) थी। 2 घंटे 20 मिनट की इस फिल्म का निर्देशन राज खोसला ने किया था। उन्होंने 'वो कौन थी?' फिल्म बनाने के बाद 'मेरा साया' बनाई जो बाद में बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर बन गई।

क्या है 'मेरा साया' की कहानी? फिल्म में सुनील दत्त और साधना (Sadhana) मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म की कहानी एक अमीर वकील राकेश सिंह की है जिसकी बीवी का बीमारी के चलते निधन हो जाता है और वह बुरी तरह टूट जाता है। उसकी बीवी की मौत के कुछ समय बाद पुलिस एक महिला को गिरफ्तार करती है जो हुबहू राकेश की पत्नी जैसी दिखती है और दावा करती है कि वही उसकी पत्नी है।

'मेरा साया' फिल्म का स्पॉयलर इस फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही दमदार है। फिल्म के आखिरी 15-20 मिनट का सीन आपको टस से मस नहीं होने देगा। राकेश खुद को उसी बीवी बताने वाली लड़की से मिलकर हैरान हो जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि वह उसकी बीवी की जुड़वा बहन है। क्लाइमैक्स इससे भी ज्यादा तगड़ा है।