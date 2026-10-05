कोई नहीं बनना चाहता था Devdas का 'चुन्नीलाल', 3 एक्टर्स ने ठुकराया था ऑफर; फिर कैसे राजी हुए जैकी श्रॉफ?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2002 में निर्देशक संजय लीला भंसाली की कल्ट मूवी देवदास (Devdas) को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस मूवी में शाह रुख खान ने देवदास का रोल प्ले किया था, जबकि जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) सहायक अभिनेता के तौर पर चुन्नी लाल की भूमिका में नजर आए थे।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवदास के चुन्नी बाबू का किरदार हिंदी सिनेमा के 3 बड़े कलाकारों द्वारा ठुकरा दिया गया था और बाद में जाकर जैकी ने इसके लिए हामी भरी थी। इन एक्टर्स ने रिजेक्ट किया था ऑफर जब संजय लीला भंसाली फिल्म देवदास को बनाने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने इसकी कास्टिंग पर विशेष ध्यान दिया था। चूंकि बॉलीवुड में एक देवदास पहले ही बन चुकी थी, जिसमें महान अभिनेता दिलीप कुमार ने देवदास का रोल प्ले किया था। ऐसे में संजय ने देवदास के किरदार के लिए शाह रुख खान को चुना और अभिनेत्री के तौर पर ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित को शामिल किया।

जैकी श्रॉफ बने चुन्नी बाबू हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान जैकी श्रॉफ ने देवदास का चुन्नी बाबू बनने की पीछे की वजह बताई है। उन्होंने बताया है- जब कोई भी देवदास के चुन्नी बाबू का रोल करने के लिए तैयार नहीं था, तब वह (संजय लीला भंसाली) मेरे पास आए। मेरी आदत है अगर किरदार दमदार लगता है तो वह बेशक छोटा क्यों न हो मैं उसके लिए तैयार हो जाता हैं।

दूसरे कलाकारों द्वारा इस मूवी को रिजेक्ट करने की वजह ये थी कि उसमें किरदार का कोई नाम नहीं था और पूरी मूवी शाह रुख के कंधों पर थी। फिर जब मुझे कहानी सुनाई गई और रोल समझाया गया, तो मैंने बेझिझक हामी भर ली थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं कोई भी भूमिका करने के लिए खड़ा होता हूं तो सबकी नजरों में आ ही जाता हूं।