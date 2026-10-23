Dev Anand ने काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी को ऑफर की थी फिल्म, इस वजह से ठुकरा दी थी मूवी; बाद में हुआ अफसोस?

जागरण न्यूज नेवर्क, मुंबई। अपनी कमियों को मानना और उन पर काम करना अच्छी बात होती है, जो अभिनेत्री तनीषा मुखर्जी (Tanishaa Mukerji) ने खुलकर स्वीकार की है। उन्होंने नील और निक्की, लव यू शंकर समेत कई फिल्मों में काम किया है। वह मानती हैं कि अभिनय सीखकर आना जरूरी होता है।

मां को देखकर लगा एक्टिंग का चस्का तनीषा कहती हैं, "मम्मी (अभिनेत्री तनुजा) को देखकर मैं हमेशा से एक्टिंग करना चाहती थी। हालांकि, मैं बस उन्हें मेकअप लगाकर काम पर जाते हुए देखती थी। वहां जाकर कैमरे के सामने काम करना, गर्मी में मेकअप लगाकर बैठना यह सब पता नहीं था।"

देव आनंद ने ऑफर की थी पहली फिल्म तनीषा मुखर्जी ने आगे कहा, "मुझे ग्लैमर वाली चीजें बहुत पसंद थीं। ऑस्ट्रेलिया में फिल्म संबंधी पढ़ाई के लिए जाने से पहले मैं देव आनंद (Dev Anand) साहब से मिली थी, उन्होंने मुझे 17 साल की उम्र में एक फिल्म ऑफर की थी और कहा था कि तुम्हें अब सिनेमा में आना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी उम्र ज्यादा लगेगी।