Dev Anand ने काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी को ऑफर की थी फिल्म, इस वजह से ठुकरा दी थी मूवी; बाद में हुआ अफसोस?
काजोल की बहन और एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी (Tanisha Mukerji) ने कहा कि उन्हें उनकी बहन की तरह निर्देशक नहीं मिले।
HighLights
मां की वजह से बॉलीवुड में आईं तनीषा मुखर्जी
17 की उम्र में तनीषा ने ठुकराई थी बड़ी फिल्म
काजोल के नक्शेकदम पर चलना पड़ा भारी?
जागरण न्यूज नेवर्क, मुंबई। अपनी कमियों को मानना और उन पर काम करना अच्छी बात होती है, जो अभिनेत्री तनीषा मुखर्जी (Tanishaa Mukerji) ने खुलकर स्वीकार की है। उन्होंने नील और निक्की, लव यू शंकर समेत कई फिल्मों में काम किया है। वह मानती हैं कि अभिनय सीखकर आना जरूरी होता है।
मां को देखकर लगा एक्टिंग का चस्का
तनीषा कहती हैं, "मम्मी (अभिनेत्री तनुजा) को देखकर मैं हमेशा से एक्टिंग करना चाहती थी। हालांकि, मैं बस उन्हें मेकअप लगाकर काम पर जाते हुए देखती थी। वहां जाकर कैमरे के सामने काम करना, गर्मी में मेकअप लगाकर बैठना यह सब पता नहीं था।"
देव आनंद ने ऑफर की थी पहली फिल्म
तनीषा मुखर्जी ने आगे कहा, "मुझे ग्लैमर वाली चीजें बहुत पसंद थीं। ऑस्ट्रेलिया में फिल्म संबंधी पढ़ाई के लिए जाने से पहले मैं देव आनंद (Dev Anand) साहब से मिली थी, उन्होंने मुझे 17 साल की उम्र में एक फिल्म ऑफर की थी और कहा था कि तुम्हें अब सिनेमा में आना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी उम्र ज्यादा लगेगी।
मैंने कहा कि मैं कभी उम्रदराज नहीं लगूंगी। फिर मैं पढ़ने के लिए चली गई, पर वहां जाकर लगा कि अभिनय कर लेती हूं, कहीं वाकई उम्र दिखने न लग जाए, बाकी चीजें तो बाद में भी कर लूंगी।"
अभिनय को लेकर लापरवाह थीं तनीषा
तनीषा ने कहा, "मैंने कोशिशें की और काम करने लगी, लेकिन मैं अभिनय को लेकर बहुत कैजुअल (बेफिक्र और लापरवाह) थी, जो नहीं होना चाहिए था नहीं तो मैं और आगे जाती। अभिनय करने से पहले मैं डांस क्लास या एक्टिंग क्लास नहीं गई थी। मेरी बहन काजोल ने भी ऐसी कोई क्लासेज नहीं ली थीं तो मुझे लगा कि मुझे भी नहीं करना है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलता है।
आपको यह सब सीखना पड़ता है। मैं काजोल के फिल्मों में आने के करीब दस साल बाद इंडस्ट्री में आई थी, तब तक काफी चीजें बदल गई थीं और मुझे वैसे निर्देशक नहीं मिले, जैसे उन्हें मिले थे।"
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