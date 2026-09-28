सलमान खान के बाद Suriya ने लगाई ट्रोर्ल्स की क्लास, इवेंट में आलोचकों को दिया करारा जवाब

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में सलमान खान ने ट्रोलिंग को लेकर बिग बॉस 20 के मंच पर खुलकर चर्चा की थी और फिल्मी सितारों को निशाना बनाए जाने के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब सलमान के बाद साउथ सुपरस्टार सूर्या (Suriya) ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और आलोचकों को करारा जवाब दिया है।

सलमान के नक्शेकदम पर सूर्या अभिनेता सलमान खान ने हाल ही में इंटरनेट मीडिया पर ट्रोलिंग की संस्कृति की आलोचना करते हुए ट्रोल्स को परजीवी बताया था। अब तमिल अभिनेता सूर्या ने भी सोशल मीडिया पर बढ़ती नकारात्मकता पर बात की है। चेन्नई में एक कार्यक्रम में सूर्या ने अपने प्रशंसकों से कहा कि वे प्यार फैलाएं और ट्रोल्स को तवज्जो न दें।

उन्हें समझाने या उनकी सोच बदलने की कोशिश करना मुश्किल है। कुछ लोग समझ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं समझेंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। हर दिन ईमानदारी से वही करते रहिए, जिसे आप पसंद करते हैं। सफलता निश्चित रूप से आपके पीछे आएगी।

हालांकि, सूर्या ने अपने भाषण में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया और न ही यह स्पष्ट किया कि वह किस घटना के संदर्भ में बात कर रहे थे। इससे पहले सलमान खान ने बिग बॉस 20 के मंच पर ट्रोलिंग करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया था।