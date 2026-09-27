Vishwanath and Sons को देख इमोशनल हुए शिवा राजकुमार, कन्नड़ सुपरस्टार ने किया सूर्या की मूवी का रिव्यू

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार सूर्या और अभिनेत्री ममिता बैजू की लेटेस्ट फिल्म विश्वनाथ एंड संस (Vishwanath and Sons) ने अपनी शानदार कहानी के दम पर हर किसी का दिल जीता है। थिएटर्स के अलावा ओटीटी पर आने से बाद भी इस मूवी को देखा जा रहा है और हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है।

हाल ही में कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार शिवा राजकुमार (Shiva Rajkumar) ने भी सूर्या की विश्वनाथ एंड संस की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं और बताया है इस फैमिली ड्रामा फिल्म को देखने के बाद वह काफी भावुक हो गए थे। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है-

शिवा राजकुमार ने किया विश्वनाथ एंड संस का रिव्यू मौजूदा समय में शिवा राजकुमार अपनी अपकमिंग फिल्म बेल की प्रमोशन में लगे हुए हैं, जो 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। इस मूवी के प्रचार के मद्देनजर रखते हुए शिवा ने केवीएन प्रोडक्शंस को एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है और सूर्या की विश्वनाथ एंड संस को लेकर खुलकर बात की है, उन्होंने कहा है-