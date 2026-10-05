TV के सुपरहीरो ने निभाया था Shah Rukh Khan के बचपन का किरदार, एक्टिंग छोड़ बना टेक वर्ल्ड का 'किंग'
1993 में रिलीज हुई 'बाजीगर' में शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) के बचपन का किरदार निभाने वाले एक्टर को बेस्ट चाइल्ड एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला।
HighLights
'बाजीगर' में निभाया था शाह रुख के बचपन का किरदार
एक्टिंग छोड़ चुना अलग रास्ता
टीवी का सुपरहीरो था ये एक्टर
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में कई एक्टर-एक्ट्रेस आए हैं जिन्होंने बड़ी फिल्मों में काम किया, लोगों ने उनके काम को सराहा भी लेकिन बाद में वे इंडस्ट्री से इस तरह गुमनाम हो गए जैसे वे कभी इसका हिस्सा थे ही नहीं।
'बाजीगर' में निभाया था शाह रुख के बचपन का किरदार
एक ऐसे ही एक्टर थे सुमीत पाठक (Sumeet Pathak), हो सकता है कि बहुत से लोग सुमीत पाठक का नाम तुरंत न पहचानें, लेकिन उन्हें उनका चेहरा जरूर याद होगा। एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर, उन्होंने 1993 की थ्रिलर फिल्म 'बाजीगर' (Baazigar) में शाहरुख खान के किरदार 'अजय मल्होत्रा' के बचपन का रोल निभाया था।
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टीवी के बने सुपरहीरो
यह रोल छोटा था, लेकिन उनकी एक्टिंग इतनी शानदार थी कि उन्हें 'बेस्ट चाइल्ड एक्टर' का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला और इंडस्ट्री में उनके लिए आगे के रास्ते खुल गए। उन्होंने 1990 के दशक में एक्टिंग जारी रखी, बाद में 'हीरो: भक्ति ही शक्ति है' में एक लोकप्रिय टेलीविजन सुपरहीरो बने और फिर धीरे-धीरे एक्टिंग से दूर हो गए। आज, सुमीत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक बिल्कुल अलग क्षेत्र में मीडिया टेक एंटरप्रेन्योर के तौर पर काम कर रहे हैं।
क्लासिक डांस में भी की महारत हासिल
सुमीत 1994 में 'इक्के पे इक्का' में नजर आए और 1996 में 'राजकुमार' और 'माहिर' जैसी फिल्मों में काम किया। साथ ही, वह अपनी ट्रेनिंग पर भी ध्यान दे रहे थे। उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन किया और क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग भी ली।
चाइल्ड एक्टर से टेलीविजन सुपरहीरो तक
कई चाइल्ड एक्टर्स की तरह, सुमीत ने भी आखिरकार बड़े होने पर एडल्ट रोल किए। वह 2002 में 'तुमको ना भूल पाएंगे' फिल्म के साथ वापस लौटे, जिसमें उन्होंने सलमान खान (Salman Khan) के भाई का रोल निभाया। 2004 में, वह वत्सल सेठ के साथ 'टार्जन: द वंडर कार' में नजर आए।
एक्टिंग छोड़ चुना एकदम अलग करियर
सुमीत ने आखिरकार एक्टिंग छोड़कर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक अलग हिस्से में जाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पत्नी और बिजनेस पार्टनर श्वेता पाठक के साथ 'गुलमोहर मीडिया' शुरू किया। भाषा के लोकलाइज़ेशन से शुरू हुआ यह काम अब एक बहुत बड़े पोस्ट-प्रोडक्शन ऑपरेशन में बदल गया है। अब कंपनी के स्टूडियो मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई समेत भारत के छह शहरों में हैं।
गुलमोहर मीडिया को इंडस्ट्री में पहचान दिलाने वाले प्रोजेक्ट्स में से एक था 'सत्यमेव जयते', जो आमिर खान (Aamir Khan) प्रोडक्शंस का सामाजिक मुद्दों पर आधारित शो था। कंपनी ने इस शो के लिए भाषा के लोकलाइजेशन का काम संभाला, जिसमें अलग-अलग शहरों में कई भाषाओं में डबिंग करना शामिल था। इस बड़े काम ने टीम को यह साबित करने का मौका दिया कि वे बड़े लोकलाइजेशन प्रोजेक्ट्स को संभाल सकते हैं, और इससे कंपनी को व्यापक पहचान मिली।
Prime Video और Jio Hotstar के साथ मिली पार्टनरशिप
इसके काम की वजह से इसे डिज्नी+ हॉटस्टार, सोनीलिव और प्राइम वीडियो जैसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनरशिप भी मिली है।
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