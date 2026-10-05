TV के सुपरहीरो ने निभाया था Shah Rukh Khan के बचपन का किरदार, एक्टिंग छोड़ बना टेक वर्ल्ड का 'किंग'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में कई एक्टर-एक्ट्रेस आए हैं जिन्होंने बड़ी फिल्मों में काम किया, लोगों ने उनके काम को सराहा भी लेकिन बाद में वे इंडस्ट्री से इस तरह गुमनाम हो गए जैसे वे कभी इसका हिस्सा थे ही नहीं।

'बाजीगर' में निभाया था शाह रुख के बचपन का किरदार एक ऐसे ही एक्टर थे सुमीत पाठक (Sumeet Pathak), हो सकता है कि बहुत से लोग सुमीत पाठक का नाम तुरंत न पहचानें, लेकिन उन्हें उनका चेहरा जरूर याद होगा। एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर, उन्होंने 1993 की थ्रिलर फिल्म 'बाजीगर' (Baazigar) में शाहरुख खान के किरदार 'अजय मल्होत्रा' के बचपन का रोल निभाया था।

क्लासिक डांस में भी की महारत हासिल सुमीत 1994 में 'इक्के पे इक्का' में नजर आए और 1996 में 'राजकुमार' और 'माहिर' जैसी फिल्मों में काम किया। साथ ही, वह अपनी ट्रेनिंग पर भी ध्यान दे रहे थे। उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन किया और क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग भी ली।

चाइल्ड एक्टर से टेलीविजन सुपरहीरो तक कई चाइल्ड एक्टर्स की तरह, सुमीत ने भी आखिरकार बड़े होने पर एडल्ट रोल किए। वह 2002 में 'तुमको ना भूल पाएंगे' फिल्म के साथ वापस लौटे, जिसमें उन्होंने सलमान खान (Salman Khan) के भाई का रोल निभाया। 2004 में, वह वत्सल सेठ के साथ 'टार्जन: द वंडर कार' में नजर आए।

एक्टिंग छोड़ चुना एकदम अलग करियर सुमीत ने आखिरकार एक्टिंग छोड़कर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक अलग हिस्से में जाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पत्नी और बिजनेस पार्टनर श्वेता पाठक के साथ 'गुलमोहर मीडिया' शुरू किया। भाषा के लोकलाइज़ेशन से शुरू हुआ यह काम अब एक बहुत बड़े पोस्ट-प्रोडक्शन ऑपरेशन में बदल गया है। अब कंपनी के स्टूडियो मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई समेत भारत के छह शहरों में हैं।