'मैं पिज्जा नहीं हूं...' Shefali Shah ने पहली शादी टूटने का दर्द किया बयां, बताई तलाक की सच्चाई?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'दिल्ली क्राइम' फेम एक्ट्रेस शेफाली शाह ने अपनी किताब 'द ऑडैसिटी ऑफ बीइंग' (The Audacity of Being) में एक्टर हर्ष छाया के साथ अपनी पहली शादी को याद किया है और शादीशुदा जिंदगी की हकीकत को बिना किसी बनावट के दिखाया है।

शेफाली ने बताई पहली शादी की सच्चाई शेफाली शाह ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी पहली शादी की सच्चाई के बारे में बताते हुए कहा, 'जरूरी नहीं कि शादी वैसी ही चले जैसी सोची गई हो और फिर, आपके पास उससे निपटने के अलावा कोई चारा नहीं बचता'।

शादी के अलावा इन मुद्दों पर बोलीं शेफाली अपनी नाकाम शादी के अलावा, शेफाली शाह (Shefali Shah) की किताब में प्यार और उससे जुड़े जाने-पहचाने दर्द, तलाक और दोबारा शादी, दोस्ती और बॉलीवुड एक्टर के तौर पर उम्र बढ़ने, क्रिएटिव काम को लेकर मन में शक, बॉडी इमेज और बच्चों की परवरिश की चुनौतियों के बारे में भी बात की है।

क्यों टूटी थी शेफाली की शादी? शेफाली ने इस बारे में बात करते हुए कहा था, 'मेरे लिए, यह एहसास मेरी पहली शादी के बाद हुआ। एक करीबी दोस्त ने मुझसे पूछा, ‘क्या हो अगर तुम्हें दोबारा प्यार न मिले? क्या तुम वह रिस्क लोगी या वहीं बनी रहोगी?’ मैंने जवाब दिया कि मैं फिर भी रिस्क लूंगी। अगर मुझे अपनी जिंदगी अकेले बितानी पड़ी, तो मैं उसे ही चुनूंगी। मैं ऐसी स्थिति में नहीं रह सकती जो मुझे खुशी और आत्मविश्वास न दे या जहां मुझे अहमियत न मिले।