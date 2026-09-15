'अब चुप नहीं रहूंगा...' दिशा सालियान केस पर Sooraj Pancholi ने तोड़ी चुप्पी, एक्टर के खिलाफ दर्ज हुई है FIR
Sooraj Pacholi ने दिशा सालियान केस से जुड़े अपने नाम पर हो रहे विवाद पर चुप्पी तोड़ी है।
HighLights
दिशा सालियान केस में सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी
एक्टर के खिलाफ दर्द हुई है एफआईआर
2020 में इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने से हुई थी दिशा की मौत
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सूरज पंचोली हाल ही में तब चर्चा में आए जब उनका नाम सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान के सुसाइड केस से जोड़ा गया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने हाल ही में दिशा सालियान की 2020 में हुई मौत की जांच शुरू करने के लिए FIR दर्ज की है।
इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर
सोमवार को दिशा के पिता के वकील नीलेश ओझा ने बताया कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत के मामले में CBI द्वारा दर्ज FIR में शिवसेना-UBT नेता आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, रोहन रॉय, रिया चक्रवर्ती और परमबीर सिंह के नाम शामिल हैं।
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सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी
इस विवाद के बीच सूरज (Sooraj Pancholi) चुप्पी तोड़ते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया है। एक्टर ने अपनी पोस्ट में कहा है कि वे दिशा से कभी नहीं मिले थे और उनके मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है।
उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'पिछले कुछ सालों से, अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स और बयानों के जरिए स्वर्गीय दिशा सालियान (Disha Salian) की दुखद मौत से जुड़े विवाद में मेरा नाम घसीटा जा रहा है। मैं यह बात जोर देकर और बहुत साफ-साफ कहना चाहता हूं'।
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एक्टर ने आगे कहा, 'मैं अपनी जिंदगी में कभी भी स्वर्गीय दिशा सालियन से न तो सीधे तौर पर और न ही किसी और तरह से मिला हूं। मैं आदित्य ठाकरे से भी अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिला! सच कहूं तो, मेरा नाम ऐसी चीज में घसीटा जाना बहुत गलत और बेहद परेशान करने वाला है, जिसका मुझसे कोई लेना-देना नहीं है, खासकर तब जब मुझे इस मामले से जोड़ने वाला कोई सबूत या प्रमाण ही नहीं है'।
उन्होंने आगे कहा, 'मैं लंबे समय तक चुप रहा क्योंकि मैं अपने बारे में लिखी गई हर रिपोर्ट या हर कहानी का जवाब नहीं देना चाहता था। लेकिन मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है! अगर किसी जांच एजेंसी को लगता है कि उन्हें मुझसे दोबारा पूछताछ करनी है या मुझसे और जानकारी चाहिए, तो मैं पूरी तरह से सहयोग करने और किसी भी जांच के लिए उपलब्ध रहने को तैयार हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरा नाम ऐसी किसी चीज में घसीटने से पहले तथ्यों की जांच कर ली जाए। मैं स्वर्गीय दिशा सालियन की दुर्भाग्यपूर्ण मौत से जुड़े हालात की निष्पक्ष और गहन CBI जांच का पुरजोर समर्थन करता हूं'।
एक्टर ने लोगों से की ये गुजारिश
उन्होंने आगे कहा, 'जो लोग इसे पढ़ रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वे सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर बात पर यकीन न करें! हेडलाइन कोई सबूत नहीं होती। बहस कोई सबूत नहीं होती। मुझे कानून पर भरोसा है, जांच एजेंसियों पर भरोसा है और मुझे विश्वास है कि सच सामने आएगा, जय हिंद'।
कैसे हुई थी दिशा की मौत?
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के साथ काम कर चुकीं दिशा की मौत 9 जून, 2020 को तड़के मलाड में एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने से हुई थी। मालवानी पुलिस ने इस घटना के संबंध में एक्सीडेंटल डेथ (दुर्घटना से मौत) की रिपोर्ट दर्ज की थी और इसे आत्महत्या माना था।
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