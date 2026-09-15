'अब चुप नहीं रहूंगा...' दिशा सालियान केस पर Sooraj Pancholi ने तोड़ी चुप्पी, एक्टर के खिलाफ दर्ज हुई है FIR

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सूरज पंचोली हाल ही में तब चर्चा में आए जब उनका नाम सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान के सुसाइड केस से जोड़ा गया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने हाल ही में दिशा सालियान की 2020 में हुई मौत की जांच शुरू करने के लिए FIR दर्ज की है।

इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर सोमवार को दिशा के पिता के वकील नीलेश ओझा ने बताया कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत के मामले में CBI द्वारा दर्ज FIR में शिवसेना-UBT नेता आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, रोहन रॉय, रिया चक्रवर्ती और परमबीर सिंह के नाम शामिल हैं।

उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'पिछले कुछ सालों से, अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स और बयानों के जरिए स्वर्गीय दिशा सालियान (Disha Salian) की दुखद मौत से जुड़े विवाद में मेरा नाम घसीटा जा रहा है। मैं यह बात जोर देकर और बहुत साफ-साफ कहना चाहता हूं'।

View this post on Instagram A post shared by Sooraj P (@soorajpancholi) एक्टर ने आगे कहा, 'मैं अपनी जिंदगी में कभी भी स्वर्गीय दिशा सालियन से न तो सीधे तौर पर और न ही किसी और तरह से मिला हूं। मैं आदित्य ठाकरे से भी अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिला! सच कहूं तो, मेरा नाम ऐसी चीज में घसीटा जाना बहुत गलत और बेहद परेशान करने वाला है, जिसका मुझसे कोई लेना-देना नहीं है, खासकर तब जब मुझे इस मामले से जोड़ने वाला कोई सबूत या प्रमाण ही नहीं है'।