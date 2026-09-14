दिशा सालियान केस में CBI की FIR, आदित्य ठाकरे-रिया चक्रवर्ती समेत कई नाम; जांच में सामने आए गंभीर आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने सोमवार को दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज की है। दो दिन पहले सालियन के पिता सतीश सालियन ने अपनी बेटी की मौत की जांच के सिलसिले में सीबीआई के सामने अपना बयान दर्ज कराया था।

अपने बयान में सतीश सालियन ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे और शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे समेत कई लोगों ने एक कथित साजिश और उसके बाद मामले को दबाने की कोशिश में अहम भूमिका निभाई थी।

कई लोगों की भूमिका की हो जांच- दिशा के पिता बयान के अनुसार, दिशा के पिता ने कहा कि कथित अपराधों के सिलसिले में कई लोगों की भूमिका की जांच की जानी चाहिए। इन अपराधों में आपराधिक साजिश, आत्महत्या की झूठी कहानी बनाना और फैलाना और सबूतों को दबाना, नष्ट करना या मनगढ़ंत सबूत तैयार करना शामिल है।

बयान में जिन लोगों के नाम हैं, उनमें आदित्य ठाकरे, रोहन रॉय, डिनो मोरिया, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सचिन वाजे, परमबीर सिंह, डीसीपी विशाल ठाकुर, उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख और कई पुलिस अधिकारी शामिल हैं।

बयान में मालवणी पुलिस स्टेशन से जुड़े अधिकारियों, पोस्टमार्टम में देरी के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार डॉक्टरों और कर्मचारियों, कलिना स्थित फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के कर्मचारियों, रीजेंट गैलेक्सी बिल्डिंग के सुरक्षा गार्डों और कई अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं।

सीबीआई ने पुलिस को लिखा पत्र इससे पहले, केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए दिशा सालियन की मौत से जुड़े सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड मांगने के लिए मालवणी पुलिस को पत्र लिखा था। यह घटनाक्रम बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद हुआ है जिसमें इस मामले में एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई से नई जांच कराने को कहा गया था। कोर्ट ने जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी को नियुक्त करने का भी निर्देश दिया।