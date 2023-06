'सोशल मीडिया पर दुख दिखने से कुछ नहीं होगा', बालेश्वर दुर्घटना पर आया सोनू सूद का पोस्ट, सरकार से की ये मांग

नई दिल्ली, जेएनएन। सोनू सूद बॉलीवुड की उन कई हस्तियों में शामिल थे, जिन्होंने ओडिशा के बालेश्वर में हुए भयानक ट्रेन हादसे में जान गंवाने वालों के लिए दुख व्यक्त किया है। एक्टर ने हाल ही में एक वीडियो शेयर करके अपने दिल की बात कही। जिसमें उन्होंने उन लोगों की आजीविका के लिए चिंता जाहिर की है, जिन्होंने परिवार के सदस्यों को खो दिया है या जिन्हें गंभीर चोटें आईं हैं।

सोनू सूद ने राजनीतिक दलों से भी एक दूसरे पर दोष मढ़ने से बचने का अनुरोध किया है। सोनू ने सरकार से पीड़ितों के लिए एक राहत कोष शुरू करने को कहा है। वह वीडियो में कहते हैं, "हम लोग ट्वीट करते हैं, शोक दिखाते हैं फिर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं।" लेकिन उन सभी लोगों का क्या जो रोजी-रोटी के लिए घर छोड़कर दूसरे शहर में चले गए थे, कई परिवार खत्म हो गए, क्या वे फिर कभी खड़े हो पाएंगे?

Heartbroken by the news of the train tragedy in Odisha. Heartfelt deepest condolences 💔🙏

Time to show our support and solidarity for the unfortunates. 💔#OdishaTrainAccident 🇮🇳 pic.twitter.com/ZfuYYp8HK9