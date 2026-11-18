एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। सिंगर सोना मोहपात्रा (Sona Mohapatra) ने एक प्रोफेशनल सिंगर के तौर पर अपने 20 साल के सफर को याद करते हुए सलमान खान पर तंज कसा है। सोशल मीडिया पर अपनी हालिया पोस्ट में, उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार के साथ अपने पुराने विवादों का जिक्र किया।

उन्होंने बताया कि सलमान खान की आलोचना करने के बाद उन्हें किस तरह की ऑनलाइन प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। साथ ही, उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि क्या बॉलीवुड के कुछ मौकों को गंवा देने पर वाकई पछतावा होना चाहिए।

ताकतवर लोगों के आसापास रहना सफलता क्यों? सोना मोहपात्रा ने यह भी सवाल किया कि लोग सफलता को ताकतवर लोगों के करीब रहने से क्यों जोड़ते हैं। वीडियो में उन्होंने कहा,'मुझे समझ नहीं आता कि लोग ताकतवर लोगों के आसपास रहने को ही सफलता क्यों मानते हैं। जैसे कि किसी और के साम्राज्य में कदम रखना, खुद का साम्राज्य बनाने से कहीं बड़ी उपलब्धि हो।'

2016 में सलमान खान के साथ हुए अपने विवाद को याद किया जब उन्होंने एक्टर की एक टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी। सोना ने फिल्म की शूटिंग की थकान की तुलना एक ऐसी महिला के दर्दनाक अनुभव से कर दी थी, जिसने बहुत बुरा दौर झेला हो। सोना ने दावा किया कि इसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलीं, उनकी अश्लील मॉर्फ की गई तस्वीरें फैलाई गईं और उन्हें तथा उनके परिवार को भद्दे मैसेज भेजे गए।