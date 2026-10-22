'क्यों छू रहे हो'? जब संजय लीला भंसाली ने सलमान खान को लगाई फटकार, ऐश्वर्या राय को किया था टच

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान और ऐश्वर्या राय से जुड़े तमाम किस्से सिनेमा जगत में काफी मशहूर हैं। उनमें से ज्यादातर किस्से निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम से नाता रखते हैं, जिसमें सलमान और ऐश ने पहली बार फुल टाइम स्क्रीन शेयर की थी।

हाल ही में हम दिल दे चुके सनम फिल्म में ऐश की मां का किरदार निभाने वालीं एक्ट्रेस स्मिता जयकर ने बताया है कि सलमान को मूवी के सेट पर संजय से डांट पड़ी थी। पूरा मामला क्या था, आइए जानते हैं-

सलमान को पड़ी थी डांट स्मिता जयकर हिंदी सिनेमा की वेटरन एक्ट्रेस में शुमार हैं। संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में जिस तरह से उन्होंने ऐश्वर्या राय की मां की भूमिका को अदा किया, उसके लिए आज भी उनकी तारीफ की जाती है। हाल ही में स्मिता ने सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में हम दिल दे चुके सनम फिल्म की शूटिंग का एक दिलचस्प किस्सा साझा किया है। उन्होंने बताया है-

इस तरह से स्मिता जयकर ने सलमान खान और संजय लीला भंसाली से जुड़ा एक रोचक किस्सा सबके सामने पेश किया है। आपको बता दें कि सलमान और संजय असल जिंदगी एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे सम्मान करते हैं।