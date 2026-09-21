ढाई साल से रिलीज के लिए तरस रही है Love And War, संजय लीला भंसाली की फिल्म पर आया जरूरी अपडेट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) का नाम लंबे समय से उनकी आने वाली बहुचर्चित फिल्म लव एंड वॉर को लेकर चर्चा में बना हुआ है। बीते दिनों में इस मूवी की रिलीज डेट और शूटिंग को लेकर तरह-तरह की जानकारी सामने आई है।

लेकिन लव एंड वॉर (Love And War) को लेकर फिलहाल जो अपडेट सामने आ रहा है, उससे ये साफ पता चल रहा है कि कहीं न कहीं लव एंड वॉर की रिलीज में अभी देर हो सकती है। क्या है पूरा मामला, आइए इस लेख में विस्तार से समझते हैं-

लव एंड वॉर में होगी देरी देवदास तथा पद्मावत फिल्मों के निर्देशक संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म लव एंड वार की शूटिंग फरवरी 2024 में शुरू की थी। उसके बाद से अब तक करीब ढाई साल बीत चुके हैं, लेकिन फिल्म की शूटिंग अभी बाकी है। दरअसल, संजय ने तीन सप्ताह पहले ही पूरी शूटिंग खत्म कर ली थी।

फिल्म से जुड़े सूत्रों के अनुसार, संजय गोरेगांव स्थित वेलकम मैदान में इन हिस्सों की शूटिंग करेंगे। करीब एक सप्ताह में वह एक इस अतिरिक्त शूटिंग शेड्यूल को पूरा कर लेंगे। जिसके बाद शायद संजय को उनकी फिल्म के लिए वो परफेक्ट दृश्य मिल जाए, जैसा उन्होंने सोचा है।