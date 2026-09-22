9 महीने की प्रेग्नेंसी में सिंगर ने गाया था ये कल्ट गीत, रिस्क लेकर बनाया गाना; रवींद्र जैन के संगीत ने किया अमर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा में कई कालजयी गीत हैं जो आज भी अमर हैं और लोगों की जुबां पर चढ़े रहते हैं। लेकिन इससे भी दिलचस्प है इन गीतों के पर्दे के पीछे के किस्से। एक ऐसा ही किस्सा है 44 साल पुराने गीत का, जिसे दिग्गज म्यूजिशियन रवींद्र जैन ने बनाया था।

रवींद्र जैन की जिद से लिया रिस्क इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर रवींद्र जैन (Ravindra Jain) की जिद थी कि वे इस गाने को हेमलता से ही रिकॉर्ड करवाएंगे। इसके बाद हेमलता ने किसी भी बात की परवाह किए बिना ये जोखिम उठाया और स्टूडियो पहुंचकर इस गाने की रिकॉर्डिंग की। उन्होंने किसी भी मजबूरी को अपने काम के आगे नहीं आने दिया।

बस फिर क्या था गाना सुपरहिट रहा। हेमलता की जादूई आवाज और रवींद्र जैन के खूबसूरत लिरिक्स ने इस गीत को हमेशा के लिए अमर बना दिया। इस गीत को फिल्म के लीड एक्टर्स सचिन पिलगांवकर (Sachin Pilgaonkar) और साधना सिंह (Sadhana Singh) पर फिल्माया गया था। इसमें हेमलता के साथ जसपाल सिंह ने भी आवाज दी थी।

'नदिया के पार' के बारे में नदिया के पार 1982 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म है,जिसका निर्देशन गोविंद मुनिस ने किया है। इस फिल्म में सचिन, साधना सिंह, इंद्र ठाकुर, सविता बजाज, मिताली जैसे कलाकारों ने अहम किरदार निभाए हैं।