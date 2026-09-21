फैज की नज्म और Noor Jehan की धुन...बवाल है 64 साल पुराना रिलीज हुआ गाना; मल्लिका-ए-तरन्नुम ने गाकर किया अमर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'मुझ से पहली सी मोहब्बत मिरी महबूब न मांग, मैं ने समझा था कि तू है तो दरख़्शां है हयात' ये खूबसूरत नज्म मशहूर शायर फैज अहमद फैज (Faiz Ahmad Faiz) की कलम से निकली थी।

गाने को दिया गया मॉर्डन टच देखने में ये भले ही आपको किसी शायर की आम सी नज्म लगें लेकिन ये दो महान फनकारों के मिलन, बगावत और अटूट सम्मान की एक ऐतिहासिक दास्तान है। इस गाने की अपनी लोकप्रियता है। आधुनिक युग ने इसका अपने-अपने तरीके से इस्तेमाल किया।

शिल्पा राव ने इसे मॉर्डन टच दिया तो वहीं कोक स्टूडियो में हुमैरा चन्ना और नबील शौकत अली ने इसी नज्म को अपने अंदाज में गाया था, जिसे लाखों लोगों ने पसंद किया। हालांकि ओरिजनल गाने जैसा वो चार्म आज तक कोई क्रिएट नहीं कर पाया।

नूर जहां ने खुद कंपोज किया था गाना इस गाने के बारे में यूं तो कई किस्से हैं लेकिन ये असल किस्सा कहां का है ये हम आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे। यह किस्सा उस समय का है जब फैज अहमद फैज अपने क्रांतिकारी और वामपंथी विचारों के कारण जेल में बंद थे।

पाकिस्तान में एक सरकारी सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान, मल्लिका-ए-तरन्नुम नूरजहां ने अपने गानों की लिस्ट दी थी जिसमें से उन्हें फैज अहमद फैज वाली नज्म को गाने के लिए मना कर दिया गया। नूरजहां बचपन से ही फैज साहब की शायरी की दीवानी थीं उनकी इन पंक्तियों को लेकर उन्होंने खुद का गाना कंपोज किया था।