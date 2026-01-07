मैं शादी करूंगी...' Shraddha Kapoor का बड़ा ऐलान! फैन के सवाल पर तोड़ी चुप्पी

Language
    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 11:03 AM (IST)

    श्रद्धा कपूर ने शादी को लेकर फैन को दिया ऐसा जवाब/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की 'स्त्री' श्रद्धा कपूर को चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा से भी ज्यादा है। एक तरफ जहां फैंस श्रद्धा की सादगी पर दिल हार जाते हैं, तो वहीं रिपोर्ट्स की मानें तो उनके दिल पर सिर्फ राहुल मोदी का कब्जा है।

    पिछले काफी समय से बॉलीवुड के गलियारों से श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी के अफेयर के किस्से सुनने को मिलते हैं। अब एक बार फिर से श्रद्धा कपूर अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार बात उनकी शादी तक पहुंच चुकी है।

    कियारा आडवाणी से लेकर कटरीना-दीपिका तक जैसी एक्ट्रेसेस शादी के बंधन में बंधकर बॉलीवुड की ग्लैमरस मम्मी बन चुकी हैं। अब बस फैंस को इंतजार है, तो उनकी फेवरेट श्रद्धा कपूर के घर शहनाई बजने का। मंगलवार को श्रद्धा कपूर जब अपनी ज्वेलरी ब्रांड को इंस्टग्राम पर प्रमोट कर रही थीं। इस वीडियो में उन्होंने कहा, "सच सुनो, सबसे ज्यादा ब्रेकअप वैलेंटाइन डे के आसपास होते हैं। 3-4 बार धुरंधर देख ली, न्यूईयर पर पार्टी कर ली और जिम मेंबरशिप भी ले ली। बजट खत्म..सिग्नल से खरीदा गुलाब दोगे तो कैसे नहीं होगा ब्रेकअप। प्रॉब्लम समझती हूं, इसलिए आपके लिए वैलेंटाइन डे के स्पेशल गिफ्ट बनाए हैं, ताकि आपको एफडी न तोड़नी पड़े।"

    तो उस दौरान ही एक फैन ने कमेंट सेक्शन में उनसे पूछ लिया कि वह शादी कब कर रही हैं? फैंस के कमेंट्स का दिल खोलकर जवाब देने वाली श्रद्धा कपूर शादी के सवाल से भागी नहीं, बल्कि उन्होंने मजेदार जवाब देते हुए लिखा, "मैं करूंगी, ये विवाह करूंगी।"

    राहुल मोदी को डेट कर रही हैं श्रद्धा कपूर? 

    श्रद्धा कपूर की ये कन्फर्म करने की देर थी कि वह शादी जरूर करेंगी, उतने में ही फैंस ने सोशल मीडिया उनके लिए प्रपोजल की झड़ी लगा दी। एक यूजर ने लिखा, "मेरे साथ कर लो शादी।" दूसरे ने लिखा, "मगर वह दिन कब आएगा प्यारी स्त्री।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "अब ज्यादा इंतजार मत करवाओ, जल्दी-जल्दी दुल्हन बन जाओ।"

    आपको बता दें कि श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी के रिलेशनशिप के डेटिंग रूमर्स को हवा तब मिली जब दोनों को 2024 में मुंबई में एक साथ डिनर डेट पर स्पॉट किया गया। हालांकि, श्रद्धा कपूर ने अभी तक राहुल मोदी के साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया है। राहुल मोदी पेशे से एक राइटर हैं, जिन्होंने प्यार का पंचनामा-2, सोनू के टीटू की स्वीटी जैसी फिल्में लिखी हैं।

