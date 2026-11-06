'जिसने नहीं चुना वो बेवकूफ...', रिजेक्शन पर Shehnaaz Gill के बेबाक बयान; इस डायरेक्टर को बताया फेवरेट

जागरण न्यूजनेटवर्क, मुंबई। शो मस्ट गो ऑन की तर्ज पर काम करना पसंद करती हैं अभिनेत्री शहनाज गिल। इसलिए रिजेक्शन का शहनाज पर असर नहीं होता है। इससे निपटने का उनका अपना एक तरीका है।

शहनाज गिल ने रिजेक्शन पर बोली ये बात

शहनाज गिल कहती हैं कि जब भी रिजेक्शन मिलता है, मैं खुद को समझाने के लिए यही सोचती हूं कि जिसने तुम्हें नहीं चुना, वो बेवकूफ है। क्यों ज्यादा सोचकर अपनी ऊर्जा बर्बाद करनी है। अपने आपसे इतना प्यार होना चाहिए कि अगर किसी ने रिजेक्ट किया है तो यह सोचें कि जिसने ऐसा किया उसकी किस्मत खराब है।

एक्ट्रेस ने आगे कहा, "यह इंडस्ट्री कठिन जगह है, यहां निराश होकर नहीं बैठ सकते हैं। मैं यह नहीं कह रही हूं कि अपनी खामियों को नजरअंदाज करें, अगर रिजेक्शन का कारण सही है तो उस पर भी काम करें। शो मस्ट गो ऑन की तर्ज पर दुनिया के साथ आगे बढ़ें।"

इम्तियाज अली के साथ करना है काम आगे अपने ड्रीम रोल को लेकर शहनाज कहती हैं कि मैं इम्तियाज अली सर के साथ काम करना चाहती हूं। मुझे आज भी याद है कि बिग बॉस शो में जब मैं गई थी तो वहां सेट पर प्रतिभागियों की वैनिटी पर उनका असली नाम नहीं लिखा होता है, ताकि उनके नाम का खुलासा न हो जाए। मेरी वैनिटी पर गीत लिखा हुआ था। उल्लेखनीय है कि गीत नाम इम्तियाज अली की फिल्म जब वी मेट में करीना कपूर के पात्र का नाम था।