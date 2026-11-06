'जिसने नहीं चुना वो बेवकूफ...', रिजेक्शन पर Shehnaaz Gill के बेबाक बयान; इस डायरेक्टर को बताया फेवरेट
एक के बाद एक फिल्म करने वाली अभिनेत्री शहनाज गिल ने हाल ही में बताया कि रिजेक्शन मिलने पर सबसे पहले उनके दिमाग में क्या ख्याल आता है।
HighLights
रिजेक्शन पर शहनाज गिल का बेबाक और अनोखा नजरिया
खुद को समझाने के लिए कहती हैं 'ना चुनने वाला बेवकूफ'
इम्तियाज अली के साथ काम करने की है दिली ख्वाहिश
जागरण न्यूजनेटवर्क, मुंबई। शो मस्ट गो ऑन की तर्ज पर काम करना पसंद करती हैं अभिनेत्री शहनाज गिल। इसलिए रिजेक्शन का शहनाज पर असर नहीं होता है। इससे निपटने का उनका अपना एक तरीका है।
शहनाज गिल ने रिजेक्शन पर बोली ये बात
शहनाज गिल कहती हैं कि जब भी रिजेक्शन मिलता है, मैं खुद को समझाने के लिए यही सोचती हूं कि जिसने तुम्हें नहीं चुना, वो बेवकूफ है। क्यों ज्यादा सोचकर अपनी ऊर्जा बर्बाद करनी है। अपने आपसे इतना प्यार होना चाहिए कि अगर किसी ने रिजेक्ट किया है तो यह सोचें कि जिसने ऐसा किया उसकी किस्मत खराब है।
एक्ट्रेस ने आगे कहा, "यह इंडस्ट्री कठिन जगह है, यहां निराश होकर नहीं बैठ सकते हैं। मैं यह नहीं कह रही हूं कि अपनी खामियों को नजरअंदाज करें, अगर रिजेक्शन का कारण सही है तो उस पर भी काम करें। शो मस्ट गो ऑन की तर्ज पर दुनिया के साथ आगे बढ़ें।"
इम्तियाज अली के साथ करना है काम
आगे अपने ड्रीम रोल को लेकर शहनाज कहती हैं कि मैं इम्तियाज अली सर के साथ काम करना चाहती हूं। मुझे आज भी याद है कि बिग बॉस शो में जब मैं गई थी तो वहां सेट पर प्रतिभागियों की वैनिटी पर उनका असली नाम नहीं लिखा होता है, ताकि उनके नाम का खुलासा न हो जाए। मेरी वैनिटी पर गीत लिखा हुआ था। उल्लेखनीय है कि गीत नाम इम्तियाज अली की फिल्म जब वी मेट में करीना कपूर के पात्र का नाम था।
शहनाज गिल के करियर की बात करें, तो भले ही वह बिग बॉस सीजन 13 में हिस्सा लेकर मशहूर हुई हों , लेकिन उन्होंने एक्टिंग में अपना सफर पहले ही शुरू कर दिया था। साल 2017 में शहनाज गिल ने सत श्री अकाल इंग्लैंड में काम किया। इस फिल्म के बाद वह काला शाह काला, डाका, हौंसला रख, किसी का भाई किसी की जान में नजर आईं। साल 2026 और 2027 में भी शहनाज गिल के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। जिनमें सिंह वर्सेज कौर, राणा चा धाना और सब फर्स्ट क्लास हैं।
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