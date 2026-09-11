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'रोज खुद को साबित....', Shehnaaz Gill का बॉक्स ऑफिस आंकड़ों पर बेबाक बयान, सिंह वर्सेज कौर 2 में दिखीं एक्ट्रेस

By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
Published: Fri, 11 Sep 2026 04:24 PM (IST)

सिंह वर्सेज कौर 2 के साथ फिल्मी परदे पर लौटीं शहनाज गिल ने हाल ही में फिल्मों की बॉक्स ऑफिस ...और पढ़ें

फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर असफल होने पर बोलीं शहनाज गिल/ फोटो- इंस्टाग्राम

फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर असफल होने पर बोलीं शहनाज गिल/ फोटो- इंस्टाग्राम

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जागरण न्यूजनेटवर्क, मुंबई। दर्शक आपके लिए थिएटर तक आ रहे हैं तो उनका सम्मान करना जरूरी है, ऐसा मानना है अभिनेत्री शहनाज गिल का। यही कारण है कि वह दर्शकों की प्रतिक्रियाओं को गंभीरता से लेती हैं।

'कभी-कभी बाद में पता चलता है फिल्म अच्छी है'

हाल ही में पंजाबी फिल्म 'सिंह वर्सेस कौर 2' में नजर आईं शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) कहती हैं, बॉक्स ऑफिस पर कई बार कुछ कंटेंट अच्छा होता है, लेकिन दर्शकों से नहीं जुड़ पाता है। हालांकि, कई बार बाद में एहसास होता है कि अच्छी फिल्म थी। हर कोई कंटेंट अच्छा ही बनाना चहता है, किसे मन करता है कि सुबह उठकर शूट करने के लिए सेट पर जाओ। अपना समय दो, सब इसलिए ही साथ आते हैं कि कुछ अच्छा बनाना है।

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'फिल्म नहीं चली तो कुछ नया करो'

शहनाज गिल ने आगे बातचीत करते हुए कहा, "बॉक्स ऑफिस हिट या फ्लॉप मायने नहीं रखता है, अच्छा काम किया, वह मायने रखता है। अगर फिल्म नहीं चली तो कोई बात नहीं, कुछ नया करो। आगे बढ़ो एक फिल्म का तनाव लेकर बैठेंगे कि फिल्म नहीं चली तो कोई फायदा नहीं। हर दिन खुद को साबित करना होगा, फिर चाहे सिनेमा हो, जीवन हो या घरवाले हों। यही हमारी जिंदगी है। काम करना मत छोड़ो। दर्शकों को फिल्म पसंद नहीं आई कोई बात नहीं, अगला काम ऐसा करो कि पसंद आए।"

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'दर्शक थिएटर तक आ रहे हैं बड़ी बात है'

किसी फिल्म को नफरत मिली तो आगे खुद को साबित करो। दर्शक टिकट पर पैसे लगाते हैं तो वो ईमानदार समीक्षा ही देंगे। वे आपके लिए थिएटर तक आ रहे हैं तो वही बहुत बड़ी बात है। आगे शहनाज हिंदी या पंजाबी फिल्मों में रोल करने को लेकर कहती हैं कि भाषा कोई भी चलेगी, लेकिन मुझे प्रभावशाली रोल करने हैं। कहानी ऐसी हो, जो मेरे पात्र की वजह से आगे बढ़े, दर्शक उसे याद रखें, चाहे दो मिनट का रोल हो। हर रोल का स्वागत है।

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