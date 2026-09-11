'रोज खुद को साबित....', Shehnaaz Gill का बॉक्स ऑफिस आंकड़ों पर बेबाक बयान, सिंह वर्सेज कौर 2 में दिखीं एक्ट्रेस

जागरण न्यूजनेटवर्क, मुंबई। दर्शक आपके लिए थिएटर तक आ रहे हैं तो उनका सम्मान करना जरूरी है, ऐसा मानना है अभिनेत्री शहनाज गिल का। यही कारण है कि वह दर्शकों की प्रतिक्रियाओं को गंभीरता से लेती हैं।

'कभी-कभी बाद में पता चलता है फिल्म अच्छी है'

हाल ही में पंजाबी फिल्म 'सिंह वर्सेस कौर 2' में नजर आईं शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) कहती हैं, बॉक्स ऑफिस पर कई बार कुछ कंटेंट अच्छा होता है, लेकिन दर्शकों से नहीं जुड़ पाता है। हालांकि, कई बार बाद में एहसास होता है कि अच्छी फिल्म थी। हर कोई कंटेंट अच्छा ही बनाना चहता है, किसे मन करता है कि सुबह उठकर शूट करने के लिए सेट पर जाओ। अपना समय दो, सब इसलिए ही साथ आते हैं कि कुछ अच्छा बनाना है।

'फिल्म नहीं चली तो कुछ नया करो' शहनाज गिल ने आगे बातचीत करते हुए कहा, "बॉक्स ऑफिस हिट या फ्लॉप मायने नहीं रखता है, अच्छा काम किया, वह मायने रखता है। अगर फिल्म नहीं चली तो कोई बात नहीं, कुछ नया करो। आगे बढ़ो एक फिल्म का तनाव लेकर बैठेंगे कि फिल्म नहीं चली तो कोई फायदा नहीं। हर दिन खुद को साबित करना होगा, फिर चाहे सिनेमा हो, जीवन हो या घरवाले हों। यही हमारी जिंदगी है। काम करना मत छोड़ो। दर्शकों को फिल्म पसंद नहीं आई कोई बात नहीं, अगला काम ऐसा करो कि पसंद आए।"