Kareena Kapoor और शाहिद कपूर की पत्नी मीरा के बीच बॉन्डिंग देख फैंस हुए हैरान, पहली बार दोनों साथ आए नजर

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। करीना कपूर (Kareena kapoor) और शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत को एक साथ बैठकर चिटचैट करते हुए देखना फैंस के लिए काफी एक्साइटमेंट होने वाला है। बेबो एक बार फिर से अपने सुपरहिट शो व्हॉट वुमन वॉन्ट्स के साथ लौट रहीं हैं, जिसमें उनके मेहमानों में से एक नाम मीरा कपूर का भी है। मीरा राजपूत के साथ शो की एक झलक खुद करीना कपूर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है।

करीना कपूर के शो में खास मेहमान बनी मीरा करीना कपूर के शो में इस बार न सिर्फ बॉलीवुड के ए लिस्टर्स एक्टर, बल्कि कई जानी-मानी हस्तियां नजर आंएगी। इन्हीं नामों में एक नाम मीरा राजपूत का भी है। 'दायरा' एक्ट्रेस ने अपनी आधिकारिक इंस्टाग्राम स्टोरीज पर व्हॉट वुमन वांट्स के नए मेहमानों की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। जिसमें पहली तस्वीर में उनके साथ 'कालीन भैया' अभिनेता पंकज त्रिपाठी नजर आ रहे हैं, तो वहीं अन्य फोटो में उनकी और मीरा की फोटो ने तो इंटरनेट पर आग ही लगा दी है।

शाहिद कपूर की पत्नी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए करीना कपूर खान ने कैप्शन में लिखा, "आज शो में बहुत ही प्यारी मीरा कपूर आई हैं।" मीरा ने भी अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शो की कई फोटोज शेयर की और कैप्शन में करीना कपूर को शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, "मुझे मौका देने और जैसी आप हैं वैसी ही मेरे साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद।"

इंटरनेट पर खुशी से झूमे यूजर्स ये बात किसी से नहीं छुपी है कि करीना कपूर की मीरा कपूर के पति शाहिद कपूर के साथ एक रिलेशनशिप हिस्ट्री रही है। दोनों ने एक लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट किया है। ऐसे में दोनों को पहली बार साथ देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक यूजर ने लिखा, "वेट...ये कोलेब किस बाके में है। ओह माय गॉड मैं ये एपिसोड देखने का इंतजार नहीं कर पा रही हूं। दोनों ब्यूटीफुल वुमन को साथ में देखकर बहुत खुशी हो रही है।"