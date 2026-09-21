'जेह का 80s लुक...' Karisma Kapoor ने करीना को खास अंदाज में किया बर्थडे विश, फैंस हुए कन्फ्यूज

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर (Kareena Kapoor Khan) खान 21 सितंबर को 46 साल की हो गई हैं। सिनेमा और इंडस्ट्री से उनके गई दोस्त और फैंस ने उन्हें बधाई भेजी है।

इस खास मौके पर उनकी बड़ी बहन लोलो यानी करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) ने भी उनकी एक बचपन की तस्वीर शेयर कर करीना कपूर को बधाई दी और पुराने दिनों को याद किया।

करिश्मा कपूर ने लिखा प्यारा मैसेज

करिश्मा ने सोशल मीडिया पर बहनों की बचपन की एक प्यारी सी तस्वीर साझा की। तस्वीर के साथ उन्होंने करीना के लिए एक प्यारा सा संदेश लिखा,'सबसे प्यारी बहन को जन्मदिन की शुभकामनाएं। हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, ट्विनिंग करते हैं और हमेशा जीतते हैं। तुम्हें बहुत प्यार।'

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हालांकि यह पोस्ट उनके घनिष्ठ रिश्ते का जश्न मनाने के लिए थी, लेकिन बचपन की इस तस्वीर ने फैंस का ध्यान एक और कारण से आकर्षित किया। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने करीना के बचपन की तस्वीर को उनके छोटे बेटे जेह से बेहद मिलती-जुलती बताया।