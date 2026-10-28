'बुढ़ापे में ये मेरे...'Shahid Kapoor ने बचपन में बदले ईशान खट्टर के डायपर, कपिल शर्मा के शो पर दिखाई देगी तिकड़ी

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। अभिनेता शाहिद कपूर अपने छोटे भाई ईशान खट्टर (Ishaan Khatter) और पत्नी मीरा राजपूत (Mira Rajput) के साथ कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' (The Great Indian Kapil Show) में नजर आए। इस दौरान उन्होंने कई मजेदार अनुभव साझा किए।

नेटफ्लिक्स पर ये एपिसोड दिवाली के मौके पर नजर आएगा। बुधवार (28 अक्टूबर) को मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर इसका एक प्रोमो शेयर किया जिसमें दोनों भाइयों के बीच खूबसूरत बॉन्डिंग की झलक देखने को मिली। ईशान खट्टर ने किया शाहिद से वादा शाहिद ने इस दौरान बचपन का एक बेहद मजेदार किस्सा भी शेयर किया। शाहिद ने बताया कि जब ईशान छोटे थे, तब वे उनके डायपर बदला करते थे। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि उनके छोटे भाई ने अब यह वादा किया है कि जब शाहिद बूढ़े हो जाएंगे, तब वह भी उनकी इसी तरह देखभाल करेगा।

प्रोमो की शुरुआत शाहिद, मीरा और ईशान के शो में आने से होती है। बाद में, दोनों भाइयों को मशहूर गाने 'झिंगाट' पर एक साथ डांस करते हुए देखा जा सकता है, जिससे दर्शकों को उनके बीच के हैप्पी बॉन्ड की झलक देखने को मिली।

शाहिद ने शेयर किया बचपन का किस्सा बातचीत के दौरान, शाहिद ने बताया कि कैसे बड़े होने के बाद दोनों भाइयों के बीच उनकी ड्यूटी एक-दूसरे के प्रति बदल जाएगी। शाहिद ने कहा, 'जब मैं बच्चा था, तो मैंने उसके डायपर बदले थे। और अब बुढ़ापे में, वह कह रहा है कि वह मेरे डायपर बदलेगा।'