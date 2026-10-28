'बुढ़ापे में ये मेरे...'Shahid Kapoor ने बचपन में बदले ईशान खट्टर के डायपर, कपिल शर्मा के शो पर दिखाई देगी तिकड़ी
शाहिद कपूर, ईशान खट्टर और मीरा राजपूत 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में नजर आए, जहां शाहिद ने ईशान के बचपन का मजेदार किस्सा शेयर किया।
HighLights
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में आई कपूर फैमिली
शाहिद ने ईशान के डायपर बदलने का किस्सा सुनाया
ईशान ने शाहिद की देखभाल करने का वादा किया
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। अभिनेता शाहिद कपूर अपने छोटे भाई ईशान खट्टर (Ishaan Khatter) और पत्नी मीरा राजपूत (Mira Rajput) के साथ कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' (The Great Indian Kapil Show) में नजर आए। इस दौरान उन्होंने कई मजेदार अनुभव साझा किए।
नेटफ्लिक्स पर ये एपिसोड दिवाली के मौके पर नजर आएगा। बुधवार (28 अक्टूबर) को मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर इसका एक प्रोमो शेयर किया जिसमें दोनों भाइयों के बीच खूबसूरत बॉन्डिंग की झलक देखने को मिली।
ईशान खट्टर ने किया शाहिद से वादा
शाहिद ने इस दौरान बचपन का एक बेहद मजेदार किस्सा भी शेयर किया। शाहिद ने बताया कि जब ईशान छोटे थे, तब वे उनके डायपर बदला करते थे। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि उनके छोटे भाई ने अब यह वादा किया है कि जब शाहिद बूढ़े हो जाएंगे, तब वह भी उनकी इसी तरह देखभाल करेगा।
प्रोमो की शुरुआत शाहिद, मीरा और ईशान के शो में आने से होती है। बाद में, दोनों भाइयों को मशहूर गाने 'झिंगाट' पर एक साथ डांस करते हुए देखा जा सकता है, जिससे दर्शकों को उनके बीच के हैप्पी बॉन्ड की झलक देखने को मिली।
शाहिद ने शेयर किया बचपन का किस्सा
बातचीत के दौरान, शाहिद ने बताया कि कैसे बड़े होने के बाद दोनों भाइयों के बीच उनकी ड्यूटी एक-दूसरे के प्रति बदल जाएगी। शाहिद ने कहा, 'जब मैं बच्चा था, तो मैंने उसके डायपर बदले थे। और अब बुढ़ापे में, वह कह रहा है कि वह मेरे डायपर बदलेगा।'
Diwali ke TyoHAHAar mein family drama bhi hoga aur hansi ke phataHAHAake bhi! 😝🎇 https://t.co/gO4yIYz9gS— Netflix India (@NetflixIndia) October 28, 2026
इस दौरान शाहिद और मीरा ने एक्टर के पेरेंटिंग स्टाइल, उड़ता पंजाब देखने के मीरा के रिएक्शन और कई अन्य मुद्दों पर बात की। शाहिद और ईशान ने अक्सर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने करीबी रिश्ते की झलक फैंस को दिखाई थी।
साल 2015 में हुई थी कपल की शादी
शाहिद और मीरा की शादी 2015 में दिल्ली में हुई थी। उस समय मीरा 20 साल की थीं और शाहिद 34 साल के थे। साल 2016 में उनके यहां बेटी मिशा का जन्म हुआ और फिर सितंबर 2018 में उनके बेटे जैन का जन्म हुआ।
यह भी पढ़ें- वेब सीरीज 'फर्जी' से लिया आइडिया, 'Alibaba' से मंगाए पेपर; राजस्थान में नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़
यह भी पढ़ें- Kareena Kapoor और शाहिद कपूर ने 19 साल बाद लगाया एक-दूसरे को गले, इमोशनल हुआ इंटरनेट; कर दी ऐसी डिमांड