24 साल बाद भी 'पार्टी एंथम' बना हुआ है Shah Rukh का कल्ट सॉन्ग, नाना पाटेकर की फिल्म में उड़ाया था गर्दा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा में कुछ गाने ऐसे हैं जो सालों बाद भी म्यूजिक लवर्स की जुबां पर चढ़े रहते हैं। एक ऐसा ही गाना है इंडस्ट्री के 'बादशाह' कहे जाने वाले शाह रुख खान का। 24 साल पहले आए एक कल्ट गाने में 'किंग खान' ने बिहारी बाबू बन जबरस्त स्वैग बिखेरा था। उनका यह गाना एक पार्टी एंथम भी बना और आज भी लोग इसे गुनगुनाते हैं।

नाना पाटेकर की फिल्म में बिखेरा स्वैग शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) का ये कल्ट गाना 2002 में रिलीज हुई फिल्म शक्ति: द पावर (Shakti: The Power) का है नाना पाटेकर, संजय कपूर और करिश्मा कपूर ने अहम किरदार निभाया था। इस फिल्म में शाह रुख खान ने स्पेशल अपीयरेंस दिया था और इस गाने के लिरिक्स हैं- 'कर दे मुश्किल जीना, इश्क कमीना' (Ishq Kamina)।

डिजास्टर फिल्म का हिट गाना इस गाने के लिरिक्स समीर अंजान ने लिखे थे और इसके म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक हैं। शार रुख ने इसमें हाई एनर्जी स्पेशल अपीयरेंस दिया था और यह गाना उस वक्त का बड़ा चार्टबस्टर साबित हुआ था। दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म को एक्टिंग से दूरी बना चुकी एक्ट्रेस श्रीदेवी ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर फ्लॉप रही लेकिन इसके गाने के धूम मचा दी।