एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक वक्त हुआ करता था, जब हिंदी सिनेमा में पाकिस्तानी सिंगर्स की आवाज गूंजा करती थी। उनमें से एक गायक शफकत अमानत अली (Shafqat Amanat Ali) भी रहे, जिन्होंने बॉलीवुड के कई कल्ट क्लासिक सॉन्ग्स को अपनी मधुर आवाज में गाया था।

अब शफकत को बेहद बुरी खबर सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि शाह रुख खान की फिल्म कभी अलविदा न कहना के आइकॉनिक सॉन्ग मितवा को गाने वाले शफकत अमानत अली ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं-

शफकत अमानत अली को हुआ ब्लड कैंसर हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार बीते 17 नवंबर को शफकत अमानत अली ने पाकिस्तान के कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने अपने अपकमिंग म्यूजिक कॉन्सर्ट के बारे में अपडेट दिया है। गौर करने वाली बात ये है कि करीब एक साल के लंबे ब्रेक के बाद शफकत अमानत अली किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट को करने जा रहे हैं। इतने समय लाइमलाइट से दूर रहने पर पाकिस्तानी गायक ने बताया है-