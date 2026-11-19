एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत के कई अभिनेता ऐसे रहे हैं, जिन्होंने अपने हुनर के दम पर अकेले ही फिल्म को यादगार बना दिया था। कभी अपने लुक लेकर तो कभी किरदार से साथ खास तरह का प्रयोग करके। आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे ही महान कलाकार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने एक फिल्म में 9 अलग-अलग कैरेक्टर्स को प्ले किया था।

ये कारनामा 52 साल पहले आई एक कल्ट क्लासिक फिल्म में देखने को मिला था। आइए जानते हैं कि वह एक्टर कौन सा था, जिसने ये बड़े पर्दे पर ये करिश्मा करके दिखाया था। इस एक्टर ने किया था कारनामा इस लेख में जिस फिल्म के बारे में जिक्र किया जा रहा है, उसे साल 1974 में निर्देशक ए.भीम सिंह के डायरेक्शन में रिलीज किया गया था। मूवी का नाम था- नया दिन नयी रात, मूवी की कास्ट में वेटरन एक्टर संजीव कुमार (Sanjeev Kumar) और जया बच्चन जैसे कलाकारों का नाम शामिल था। फिल्म में 9 अलग-अलग किरदारों को अभिनेता संजीव कुमार ने ही प्ले किया था और पहली बार हिंदी सिनेमा में एक अनोखा कारनामा करके दिखाया था।

मुख्य नायक- आनंद शराबी- शंकर संगीतकार- कलावंत भिखारी- सलीम डाकू- रणजीत सेठ धनराज डॉक्टर बुढ़ा शख्स पुलिस हवलदार संजीव कुमार द्वारा निभाए गए इन सभी 9 किरदारों की खासयित ये थी कि उस दौर में आधुनिक तकनीक नहीं थी, संजीव कुमार ने केवल अपने मेकअप, आवाज के उतार-चढ़ाव, चलने के ढंग और आंखों के भावों से हर किरदार को एक-दूसरे से बिल्कुल अलग बना दिया था।