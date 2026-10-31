अंडरवर्ल्ड के चलते Sanjay Gupta की टूटी थी शादी! तलाक के 7 साल बाद एक्स वाइफ संग ही दोबारा लिए थे सात फेरे

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'कांटे' और 'शूटआउट एट लोखंडवाला' जैसी फिल्में बनाने वाले फिल्ममेकर संजय गुप्ता (Sanjay Gupta) अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 59 साल की उम्र में उनका निधन ह गया। फिल्ममेकर के अचानक निधन से उनके परिवार और इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है।

सोशल मीडिया पर लोग संजय गुप्ता को याद कर रहे हैं। इस बीच फिल्ममेकर का एक पुराना इंटरव्यू चर्चा में आ गया है जिसमें उन्होंने रिवील किया था कि उन्होंने तलाक के 7 साल बाद दोबारा अपनी एक्स वाइफ अनुराधा को प्रपोज किया था और उनसे शादी की थी।

दिलचस्प थी संजय गुप्ता की प्रेम कहानी शायद ही आपको मालूम हो कि कई दिलचस्प कहानियों को पर्दे पर दिखाने वाले संजय गुप्ता की लव लाइफ भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। पहले एक गलतफहमी की वजह से उनका तलाक हो गया था, लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ का दिल दोबारा जीता और शादी की।

अंडरवर्ल्ड की वजह से टूटी थी शादी? खुद हुसैन जैदी फाइल्स के पॉडकास्ट में संजय गुप्ता ने बताया था कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े एक मामले में उनके फंसने का असर उनकी शादी पर भी पड़ा था। उन्होंने अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए यह बात उनसे छुपाई थी। संजय गुप्ता ने बताया था-

क्योंकि मैं उन्हें नहीं बता सकता था कि मैं कहां जा रहा हूं। उन्हें लगता था कि मेरा कोई अफेयर है। मुझे उन्हें इससे बचाना था।" इसके अलावा उनकी शादी में और भी दिक्कतें थीं। कैसे अनु को दोबारा किया था राजी? संजय गुप्ता ने बताया था कि अलग होने के बाद भी उनका प्यार अनु के लिए कम नहीं हुआ। उन्होंने एक्स वाइफ को पाने के लिए फिर से कोशिशें की थीं। फिल्ममेकर ने बताया था-