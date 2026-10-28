नशे की लत डूबे थे Sanjay Dutt, हाथ से निकली थी 80s की बड़ी फिल्म; इस एक्टर की चमक गई थी किस्मत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता संजय दत्त (Sanjay Dutt) की बायोपिक फिल्म संजू में दिखाया गया था कि नशे की लत की वजह से उनको किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं नशे की आदत के चलते प्रोफेशनल तौर पर भी संजू बाबा को नुकसान झेलना पड़ा था।

इसी आधार पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि संजय दत्त को 80 के दशक में एक बड़ी फिल्म से इस वजह से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि वह नशे और निजी जिंदगी की समस्या से जूझ हे थे। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं-

संजय दत्त के हाथ से निकली थी ये फिल्म हाल ही में संजय दत्त के अजीज दोस्त रहे और मशहूर फिल्ममेकर राजीव राय ने विक्की लालवानी को एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है। इस दौरान राजीव ने इस बात का खुलासा किया है, फिल्म युद्ध से संजय को क्यों बाहर किया गया था। इस वजह से संजय दत्त और राजीव राय की दोस्ती में दरार भी आ गई थी। राजीव ने कहा है-

फिर मुझे समझ आ गया था कि इस तरह से काम नहीं चलेगा और बाद मैंने उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया और दूसरे कलाकार को कास्ट कर लिया। मुझे लगता है कि मैंने उस वक्त काफी गलत फैसला लिया था, जिसका मुझे आज भी अफसोस होता है। शायद इसी वजह से मेरी और उनकी (संजय दत्त) की दोस्ती टूट गई।