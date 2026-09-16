गणपति पूजा के दौरान Salman Khan से हुई गलती, अर्पिता ने टोका तो मासूमियत से हंस दिए भाईजान; वायरल हुआ वीडियो

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान बीते दिन मंगलवार को परिवार संग भाई सोहेल खान के घर पर डेढ़ दिन के गणपति विसर्जन के लिए पहुंचे। उनके साथ इस मौके पर रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर भी स्पॉट हुईं। गणपति विसर्जन से पहले सलमान खान और उनके पूरे परिवार ने मिलकर बप्पा की आरती की।

हालांकि, आरती के दौरान सलमान खान (Salman Khan)से एक गलती हो गई, जिसे तुरंत ही उनकी बहन अर्पिता खान ने सही करवाई। बप्पा की आरती करते हुए यह वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। सलमान खान से आरती के दौरान हुई गलती गणपति विसर्जन से पहले बप्पा की आरती करते हुए एक वीडियो इंटरनेट पर धडल्ले से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दबंग खान बप्पा की मूर्ति के आगे खड़े हुए हैं और गलत तरह से (राइट से लेफ्ट की दिशा में आरती) थाल घुमा रहे हैं। इस दौरान अर्पिता भाई चिल्लाती हुई दिखाई दीं, लेकिन तेज मंत्रोच्चारण के कारण सलमान उनकी आवाज नहीं सुन पाए और बप्पा की भक्ति में लीन दिखे।