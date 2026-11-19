एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की अपकमिंग फिल्म मॉन्स्टर की चर्चा लंबे समय से चल रही है। अक्सर इसको लेकर कोई न कोई लेटेस्ट अपडेट सामने आता रहता है। इस बीच अब रिलीज से पहले ही मॉन्स्टर की स्टोरी प्लॉट की जानकारी सामने आ गई है, जो ये बताती है कि सलमान इसमें एक फैमिली मैन के किरदार में दिखेंगे।

लेकिन ऐसा क्या होता है कि वह एक फैमिली मैन के बाद मॉन्स्टर (Monster) बन जाएंगे। आइए इस लेख में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। क्या होगी मॉन्स्टर की कहानी? साउथ सिनेमा मशहूर फिल्ममेकर वामसी पेड्डिपल्ली और निर्माता दिल राजू के साथ पहली बार सलमान खान ने मॉन्स्टर के रूप में किसी फिल्म के लिए हाथ मिलाया है। वैराइटी इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर मॉन्स्टर की कहानी के बारे में अहम जानकारी दी गई है। जिसमें बताया गया है कि मातृभूमि की तरह मॉन्स्टर में भी सलमान फैमिली मैन के रोल में दिखेंगे।

कुल मिलाकर कहा जाए मॉन्स्टर में इमोशन ड्रामा के साथ-साथ हाई इंटेंस एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलेंगे, जो फैंस के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ेंगे। बात की जाए मॉन्स्टर की रिलीज डेट के बारे में तो बीते साल फिल्म की अनाउंसमेंट के साथ ही मेकर्स की तरफ से ये साफ किया गया था कि 2027 में ईद के मौके पर ये फिल्म सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी।