विक्की कौशल को इग्नोर करने के बाद सलमान खान ने लगाया गले, उधम सिंह एक्टर बोले- 'बातें कई बार इतनी बढ़ जाती हैं'

नई दिल्ली, जेएनएन। Salman Khan Vicky Kaushal Viral Video: बाॅलीवुड एक्टर विक्की कौशल और सलमान खान का एक वीडियो बीते दिनों काफी चर्चा में रहा था। सलमान आईफा 2023 की प्रेस कांफ्रेंस में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान विक्की भी वहां मौजूद थे।

दोनों का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें सलमान के बाॅडीगार्ड ने विक्की कौशल को धक्का दिया और खुद एक्टर उन्हें सबके सामने इग्नोर करके आगे बढते नजर आए थे। हालांकि, ऐसा नहीं था। इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर सलमान को खूब ट्रोल किया गया। ऐसे में अब एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें सलमान खुद आगे बढ़कर विक्की को गले लगाते नजर आ रहे हैं।

IIFA 2023 के दौरान एक और वीडियो सामने आया हैं इस वीडियो में सलमान खान आईफा के ग्रीन कारपेट पर खुद विक्की कौशल के पास जाकर उन्हें गले लगाते नजर आए। इस वीडियो को देखने के बाद साफ पता चल रहा है कि सोशल मीडिया पर विक्की को इग्नोर करने वाली खबर सलमान तक भी पहुंच ही गई। वीडियो देख फैंस फिर से खुश नजर आ रहे हैं।

No matter who you are, you have to clear the path when Tiger is on his way.

The persona of #SalmanKhan 🔥 pic.twitter.com/pRSB7iwQ82— MASS (@Freak4Salman) May 25, 2023