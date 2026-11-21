एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान ने अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' और श्रद्धा कपूर की 'ईथा' 4 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर टकराने के लिए तैयार है। इस महाक्लैश पर जब सलमान खान से पूछा गया कि उन्हें कैसा लग रहा है? तो 'भाईजान' ने एक दिलचस्प बात का खुलासा कर दिया।

सलमान ने श्रद्धा कपूर के फोन करके मांगी माफी सलमान खान (Salman Khan) ने कहा कि अगर उन्हें श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) की फिल्म के बारे में पहले से पता होता, तो वे इस टकराव से बचते। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने खुद एक्ट्रेस को फोन करके माफी मांगी और उनके प्रोजेक्ट को अपना समर्थन देने की बात कही।

ईथा (Eetha) के साथ टकराव पर सलमान एबीपी को दिए इंटरव्यू में सलमान ने माना कि अगर उन्हें श्रद्धा की फिल्म के बारे में पता होता, तो वे 4 दिसंबर को अपनी फिल्म रिलीज करने से बचते। सलमान ने कहा, 'जब हमने 4 दिसंबर की तारीख घोषित की, तो मुझे नहीं पता था कि उसी दिन श्रद्धा की फिल्म भी आ रही है। मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा है। अगर मुझे पता होता, तो मैं श्रद्धा की फिल्म के साथ अपनी फिल्म रिलीज नहीं करता'।

सलमान को हुआ अफसोस अभिनेता ने आगे बताया कि उन्होंने श्रद्धा से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके माफी मांगी। सलमान ने कहा, 'मैंने उससे बात की, उसे फोन किया। मैंने उसे बचपन से बड़ा होते देखा है। मैंने उससे कहा, 'मुझे सच में बहुत अफसोस है, मुझे पता नहीं था।' सलमान ने बताया कि अभिनेत्री ने उनसे कहा, 'नहीं-नहीं सर, दोनों फिल्मों के रिलीज होने के लिए काफी जगह है'। इस पर सलमान ने जवाब दिया, 'बहुत बढ़िया, मुझे खुशी है'।

सलमान ने की 'ईथा' देखने की अपील सलमान ने फिल्मों के टकराव को लेकर अफसोस ही नहीं जताया बल्कि लोगों से श्रद्धा की फिल्म देखने की अपील भी की। एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर ईथा की टीम को शुभकामनाएं दीं।