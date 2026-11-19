एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कबीर दास ( Kabir Das) एक ऐसे कवि और संत थे जो अपने पदों और दोहों के जरिए अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग का विरोध करते थे। उनके दोहे या कविता समय का महत्व बताते हैं, आत्म-निरीक्षण का ज्ञान देते और विनम्रता बनाए रखने की शिक्षा देते।

15वीं सदी के संत कबीर दास की जीवनी, दोहे और कविताएं आपने किताबों में जरूर पढ़ी होंगी, लेकिन अब उनकी कहानी को पर्दे पर दिखाया जाएगा। उन पर बन रही आगामी फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी गई है। कबीर दास पर बन रही है फिल्म संत कबीर दास की फिलोसफल ड्रामा 'कबीरा' (Kabira) का ऐलान किया गया है। फिल्म का निर्माण महावीर जैन फिल्म्स कर रहे हैं, जिन्होंने इसका पहला पोस्टर भी जारी किया है। यह एक म्यूजिकल फिलोसफल फिल्म होगी जो संत कबीर दास के असाधारण जीवन को पर्दे पर दिखाएगी।

कबीरा में दिखाया जाएगा कि कैसे वह एक महान कवि, रहस्यवादी और समाज के विद्रोही थे, जिन्होंने धार्मिक कट्टरता, जाति-पाति के भेदभाव और इंसानियत को बांटने वाली सीमाओं को चुनौती देने का साहस किया। कौन थे कबीर दास? 15वीं सदी में काशी (वाराणसी) में जन्मे कबीर दास की मां हिंदू बताई जाती हैं और वह एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में जन्मे। मंदिर और मस्जिद दोनों ही जगहों से ठुकराए गए कबीर किसी एक धर्म से नहीं बंधे थे, फिर भी वे हर इंसान की आवाज बन गए। वे अपना पेट पालने के लिए कपड़े बुनते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे शब्द बुने जिन्होंने एक पूरे साम्राज्य को हिला कर रख दिया।