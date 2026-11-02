धरती की पुत्री, मिथिला की राजकुमारी, 'माता सीता' के दिव्य रूप में सामने आईं साई पल्लवी; 'रामायण' का नया प्रोमो रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली से ठीक पहले रिलीज होने वाली रामायण को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। वहीं मेकर्स भी इस एक्साइटमेंट को बरकरार रखने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। लक्ष्मण के रूप में रवि दुबे का नया लुक पोस्टर रिलीज करने के बाद अब मेकर्स ने सीता मां के रूप में साई पल्लवी का प्रोमो रिलीज किया है।

प्रोमो में दिखी सीता मां के रूप में साई पल्लवी की दिव्य झलक नमित मल्होत्रा ने हाल ही में इस प्रोमो को सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें सीता मां के रूप में साईं पल्लवी की दिव्य झलक नजर आ रही है। प्रोमो के साथ कैप्शन लिखा गया, 'धरती की पुत्री, मिथिला की राजुकमारी, प्यार से बंधी और धर्म से प्रेरित। सीता के रूप में साई पल्लवी, प्रोमो आ गया है। 5 नवंबर से दुनिया भर के सिनेमाघरों में, सभी प्रीमियम फॉर्मेट्स में रामायण का अनुभव लें'।

इस प्रोमो में साई पल्लवी को माता सीता के अलग-अलग रूपों में देखा जा सकता है। शादी के पहले, शादी के बाद और वनवास के दिनों की झलक में साई पल्लवी के चेहरे पर सीता मां की सादगी साफ झलकती है।

फैंस ने सराही साई पल्लवी सादगी प्रोमो के कमेंट सेक्शन में फैंस ने साई पल्लवी के लुक और उनकी सादगी की खूब सराहना की। एक ने लिखा, 'साई पल्लवी को सीता मां के अवतार में देखने के लिए काफी उत्सुक हूं'। एक ने कमेंट किया, 'परफेक्ट सीता'। एक ने लिखा, 'द यूनिवर्सल प्रिंसेस'।