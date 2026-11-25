एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। सेलिब्रिटीज की डेटिंग लाइफ में कई लोगों को बड़ी दिलचस्पी होती है। सोशल मीडिया कई बार इसको लेकर हिंट देता रहता है और कई बार वो उनकी पोल भी खोल देता है।

साहिबा बाली ने शेयर की फोटो

फैंस को अपने पसंदीदा एक्टर्स की कई गतिविधियों के बारे में जानकारी यहीं से मिल जाती है। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ, जब एक्ट्रेस और स्पोर्ट्स प्रेजेंटर साहिबा बाली ने एक्टर अर्जुन कपूर के साथ एक फोटो अपलोड की।

देखते ही देखते यह तस्वीर ऑनलाइन शेयर होने लगी और फैंस कयास लगाने लगे कि क्या दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब साहिबा और अर्जुन के डेटिंग की अफवाहें उड़ी हों। गुरुपर्व के मौके पर, साहिबा ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की जिसमें अर्जुन कपूर भी नजर आए। तस्वीर में दोनों एक साथ पोज देते दिख रहे हैं। देखते ही देखते यह फोटो इंटरनेट पर वायरल हो गई। इससे पहले, लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारत बनाम इंग्लैंड के वनडे मैच के दौरान दोनों को एक साथ देखा गया था और डेटिंग की अफवाह तब भी उड़ी थी।