25 हफ्तों तक सिनेमाघरों में तहलका मचाती रही, फिर भी हीरो को नहीं मिला कोई ऑफर; 6 महीने बेरोजगार रहा था ये एक्टर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 1992 में सिनेमाघरों में एक फिल्म आई थी। बिना किसी ए-लिस्ट स्टार के भी यह फिल्म बड़े पर्दे पर छा गई। डेब्यूटेंट एक्टर्स की लॉटरी लग गई। उनकी कहानी देखने के लिए सिनेमाघरों के बाहर दर्शकों की लाइन लग गई।

मगर जो फिल्म 25 हफ्तों तक सिनेमाघरों में राज करती रही, उसके हीरो को बॉलीवुड ने नकार दिया। इंडस्ट्री से कोई ऑफर नहीं मिल रहे थे। यह फिल्म थी 'जान तेरे नाम' (Jaan Tere Naam) जिसमें रोनित रॉय (Ronit Roy) और फरहीन (Farheen) ने मुख्य भूमिका निभाई थी।

ब्लैक में बिके फिल्म के टिकट्स जब 'जान तेरे नाम' सिनेमाघरों में आई, तब किसी को नहीं लगा था कि यह फिल्म सिल्वर जुबली बन जाएगी। फिल्म को लेकर इतनी बेताबी थी कि लोग ब्लैक में टिकट्स खरीदकर मूवी देखने जाया करती थी। इसे देखने के लिए लंबी लाइनें लगती थीं।

सुपरहिट हुई थी फिल्म फिल्म के गाने भी सुपरहिट हुए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो गई थी। फरहीन को अगली माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) कहा जाने लगा, वहीं रोनित रॉय (Ronit Roy) को भी डेब्यू फिल्म से ही पहचान मिल गई।

महीनों तक बेरोजगार रहे थे एक्टर रोनित रॉय को फिल्म की सफलता के बाद लगने लगा था कि अब उनके सामने मेकर्स की लाइन लग जाएगी। एक के बाद एक फिल्में मिलने लगेंगी। मगर ऐसा नहीं हुआ। खुद एक्टर ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में कहा था-