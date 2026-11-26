एंटरटेनमेंट डेस्क,नई। रवि किशन आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। वह भोजपुरी सिनेमा के ब्रैड पिट तो हैं हीं, लेकिन मिर्जापुर द मूवी, लापता लेडीज जैसी फिल्मों के आधार पर उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। एक तरफ जहां आज के दौर के अभिनेता भी Gen-Z के बीच अपनी पकड़ नहीं बना पा रहे हैं,तो वहीं रवि किशन आज की जनरेशन के बीच काफी पॉपुलर हैं।

हालांकि, फिल्मों में आने की ये जर्नी रवि किशन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी। एक समय ऐसा था, जब जो अभिनय सबको दीवाना बना रहा है, उसी एक्टिंग के चक्कर में रवि किशन को पिता ने लेदर की बेल्ट से पीट-पीटकर मारा था। वो इस कदर गुस्से में आ गए थे कि रवि की जान लेने पर उतारू हो गए थे।

साड़ी पहनने के लिए लेदर की बेल्ट से पिटे थे एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के साथ हाल ही में करण जौहर के शो कॉफी विद करण (Koffee With Karan 9) के आखिरी सीजन में खास मेहमान बनकर पहुंचे रवि किशन ने अक्की के इंसिस्ट करने पर वो जर्नी बताई, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। रवि किशन ने कहा, "मेरे पिता पंडित थे और उनका दूध का बिजनेस था। वह चाहते थे कि मैं उनके बिजनेस को संभालू या फिर कोई सरकारी नौकरी करूं।"

अभिनेता ने आगे कहा, "हालांकि, मेरा थिएटर की तरफ रुझान था और मैं शौकिया तौर पर वह कर रहा था। रामलीला की परफॉर्मेंस के दौरान मैंने साड़ी पहनी। जब वो परफॉर्मेंस मेरे पिता ने देखा तो उन्होंने लेदर की बेल्ट से मुझे बहुत ज्यादा मारा। उन्होंने मुझे कहा, तुझे नचनिया बनना है। 90 के दौर में सिनेमा को एक रिस्पेक्टफुल इंडस्ट्री नहीं समझा जाता था।"

मां की वजह से बची थी रवि किशन की जान रवि किशन कई मौकों पर ये बता चुके हैं कि आज अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हैं, वह अपने परिवार की बदौलत हैं। अभिनेता ने आगे कहा, "मैंने उन्हें कहा, नहीं पापा मत मारो। मेरी मां ने फिर वहां से भागने में मेरी मदद की। वो गुस्से में मेरी जान लेने के पीछे ही पड़ गए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैंने परिवार को शर्मिंदा करवाया है।