28 साल पहले मिठाई पर बना था Raveena Tandon का गाना, सिंगर Alka Yagnik ने गाया था 'चुलबुला' गीत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की 90s की लेडी सुपरस्टार के तौर पर रवीना टंडन (Raveena Tandon) को जाना जाता है। उस दौर में रवीना ने सिर्फ हिट फिल्में ही नहीं दी थीं, बल्कि उनकी मूवीज के गाने भी काफी लोकप्रिय हुए थे।

इसी आधार पर आज हम आपको रवीना टंडन के एक ऐसे ही चुलबुले सॉन्ग के बारे में बताने जा रहे हैं, जो मिठाई के नाम पर बना था और इसे मशहूर गायिका अल्का याग्निक (Alka Yagnik) ने अपनी मधुर आवाज दी थी। आइए जानते हैं कि वह गीत कौन सा है।

रवीना टंडन का चुलबुला गीत 90 के दौर में जहां एक तरफ रोमांटिक सॉन्ग की बहार देखने को मिली थी, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे चुलबुले सॉन्ग भी आए थे, जो फैंस के फेवरेट बन गए थे। उनमें से एक गीत रवीना टंडन और गोविंदा की कल्ट कॉमेडी फिल्म आंटी नंबर-1 से नाता रखता है, जिसका नाम था- सोन पापड़ी मेरी सोन पापड़ी... (Sonpapdi Meri Sonpapdi)।

दरअसल आंटी नंबर-1 (Anuty No.1) फिल्म के सोन पापड़ी मेरी सोन पापड़ी... गाने के लिरिक्स को मशहूर गीतकार समीर अनजान द्वारा लिखा गया था, जबकि संगीतकार आनंद-मिलिंद की जोड़ी ने मिलकर इस मजेदार गीत की धुनों को तैयार किया था। इस तरह से गोविंदा और रवीना टंडन का ये सॉन्ग रेडी हुआ था।