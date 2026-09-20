26 साल पहले दूरदर्शन पर बार-बार आता था Salman Khan का गाना, कुमार सानू की आवाज आज भी अमर है पुराना गीत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के मेगा सुपरस्टार के तौर पर सलमान खान (Salman Khan) को जाना जाता है। 36 सालों से अधिक लंबे एक्टिंग करियर के दौरान सलमान ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं और उनमें मौजूद गीत भी सिनेप्रेमियों को खूब पसंद आए थे।

उनमें से एक कल्ट गाने के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो 26 साल पहले दूरदर्शन टीवी चैनल पर बार-बार आता था। इस सॉन्ग मशहूर गायक कुमार सानू (Kumar Sanu) ने अपनी मधुर आवाज में गाया था। आइए जानते हैं कि यहां कौन से गाने के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

सलमान खान का कल्ट सॉन्ग दबंग स्टार सलमान खान के जिस कल्ट गाने के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, वह साल 2000 में आई सलमान की लोकप्रिय फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे से नाता रखता है। 26 साल पुरानी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसके सारे गाने भी सफल रहे थे। लेकिन सबसे अधिक लोकप्रिय जो गीत रहा था, उसके बोल थे- रात को आऊंगा मैं... (Raat Ko Aaunga Main)।

बात की जाए दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म (Dulhan Hum Le Jayenge) के रात को आऊंगा मैं... गाने को गाने वाले गायकों के बारे में तो इस गीत को मुख्यरूप से कुमार सानू और अल्का याग्निक ने अपनी मधुर आवाज में गाया था और इसी वजह से ये सॉन्ग आज भी अमर है। इसके अलावा अन्य सिंगर्स में शंकर महादेवन और सुरेश वाडेकर के नाम भी शामिल रहे।