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26 साल पहले दूरदर्शन पर बार-बार आता था Salman Khan का गाना, कुमार सानू की आवाज आज भी अमर है पुराना गीत

By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
Published: Sun, 20 Sep 2026 11:30 AM (IST)

सुपरस्टार सलमान खान का एक गाना ऐसा भी था, जो दूरदर्शन टीवी चैनल पर बार-बार रिपीट होता था।

सलमान खान का कल्ट गीत (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट)

सलमान खान का कल्ट गीत (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट)

HighLights

  1. 26 साल पहले रिलीज हुआ था गाना

  2. सलमान खान का सुपरहिट सॉन्ग

  3. कुमार सानू ने दी थी अपनी आवाज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के मेगा सुपरस्टार के तौर पर सलमान खान (Salman Khan) को जाना जाता है। 36 सालों से अधिक लंबे एक्टिंग करियर के दौरान सलमान ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं और उनमें मौजूद गीत भी सिनेप्रेमियों को खूब पसंद आए थे।

उनमें से एक कल्ट गाने के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो 26 साल पहले दूरदर्शन टीवी चैनल पर बार-बार आता था। इस सॉन्ग मशहूर गायक कुमार सानू (Kumar Sanu) ने अपनी मधुर आवाज में गाया था। आइए जानते हैं कि यहां कौन से गाने के बारे में जिक्र किया जा रहा है। 

सलमान खान का कल्ट सॉन्ग

दबंग स्टार सलमान खान के जिस कल्ट गाने के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, वह साल 2000 में आई सलमान की लोकप्रिय फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे से नाता रखता है। 26 साल पुरानी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसके सारे गाने भी सफल रहे थे। लेकिन सबसे अधिक लोकप्रिय जो गीत रहा था, उसके बोल थे- रात को आऊंगा मैं... (Raat Ko Aaunga Main)।

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raat ko aaunga main song

जी हां सलमान खान और करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) स्टारर दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म का रात को आऊंगा मैं... सॉन्ग 26 साल पहले दूरदर्शन (Doordarshan) पर प्रसारित होने वाले म्यूजिक शोज जैसे चित्रहार और रंगोली में बार-बार आता था और ये अपने समय का सबसे बेहतरीन पार्टी सॉन्ग भी माना जाता है, जिसे आज भी श्रोता सुनना पसंद करते हैं।

बात की जाए दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म (Dulhan Hum Le Jayenge) के रात को आऊंगा मैं... गाने को गाने वाले गायकों के बारे में तो इस गीत को मुख्यरूप से कुमार सानू और अल्का याग्निक ने अपनी मधुर आवाज में गाया था और इसी वजह से ये सॉन्ग आज भी अमर है। इसके अलावा अन्य सिंगर्स में शंकर महादेवन और सुरेश वाडेकर के नाम भी शामिल रहे। 

हिट फिल्म का सुपरहिट सॉन्ग

जैसा कि आपको बताया गया कि सलमान खान और करिश्मा कपूर स्टारर दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म अपने दौर की काफी एंटरटेनिंग और कमर्शियल हिट फिल्म रही थी। रात को आऊंगा मैं... इस हिट फिल्म का सुपरहिट सॉन्ग साबित हुआ था, जो आज भी फैंस का फेवरेट माना जाता है। 

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