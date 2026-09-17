दूरदर्शन पर सुबह-सुबह गूंजता था Rani Mukerji का पुराना गाना, 27 साल बाद भी अल्का याग्निक की आवाज में है अमर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बी टाउन की लेडी सुपरस्टार के तौर पर रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) को जाना जाता है। अपने शानदार फिल्मी करियर में रानी कई यादगार फिल्मों में काम किया। लेकिन आज हम आपको अभिनेत्री की महाफ्लॉप फिल्म के कल्ट गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जो दूरदर्शन पर हर सुबह बजता हुआ सुनाई दे जाता था।

उस गीत को मशहूर गायिका अल्का याग्निक (Alka Yagnik) ने अपनी मधुर आवाज में गाया था। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस लेख में रानी मुखर्जी के कौन से सदाबहार सॉन्ग के बारे में बात की जा रही है और वह किस फिल्म से नाता रखता है।

रानी मुखर्जी का कल्ट सॉन्ग 90 के दशक की लोकप्रिय अदाकाराओं की फेहरिस्त में रानी मुखर्जी का नाम भी शामिल होता है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ रानी की जोड़ी फैंस को काफी पसंद आती थी। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ फिल्म कई हिट फिल्में भी दीं, लेकिन साल 1999 में आई सलमान और रानी की कॉमेडी ड्रामा हैलो ब्रदर बॉलीवुड की सबसे खराब मूवीज में शुमार की जाती है। हालांकि, इस फिल्म का एक रोमांटिक गीत- तेरी चुनरिया दिल ले गई...को आज भी खूब सुना जाता है।

अल्का याग्निक और कुमार सानू (Kumar Sanu) जैसे दिग्गज गायकों ने मिलकर रानी मुखर्जी और सलमान खान (Salman Khan) के इस आइकॉनिक सॉन्ग को अपनी-अपनी मधुर आवाज में गाया था। आज भी तेरी चुनरिया दिल ले गई... को बॉलीवुड का बेस्ट एवर रोमांटिक गाना भी माना जाता है।