अमिताभ-गोविंदा के साथ आया 'बाहुबली' की 'शिवगामी' का गाना, 90s के दशक में चार्टबीट पर रहा नंबर 1, बना डांस एंथम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गोविंदा (Govinda) और अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अगर साथ में थिरक रहे हो तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि लोगों को मजा न आए। एक तरफ हीरो नंबर वन और दूसरी तरफ बिग बी का चार्म स्क्रीन पर इन्हें देखकर फैंस दिल हार बैठते थे।

90 के दशक में खूब वयारल हुआ गाना आज हम 90s के एक ऐसे गाने के बारे में आपको बताने वाले है जो उस समय एक बड़ा चार्टबस्टर और डांस एंथम साबित हुआ था। पार्टीज और शादी समारोह की ये जान हुआ करता था। आज भी अगर ये कहीं बजता है तो पैर मानों खुद-ब-खुद थिरकने लगते हैं।

हम बात कर रहे हैं साल 1998 में आई फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां की' (Bade Miyan Chote Miyan)। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan), गोविंदा (Govinda), रवीना टंडन (Raveena Tandon) और राम्या कृष्णन नजर आए थे। फिल्म का गाना मखना उस समय बेहद पॉपुलर हुआ था और टीवी पर इसकी गूंज सुनाई देती थी।

कई सिंगर्स ने दी थी आवाज मखना गाने को उदित नारायण, अलका याग्निक और सुदेश भोसले ने गाया था और विजू शाह ने इसका संगीत दिया था। गाने के बोल समीर ने लिखे थे। इस गाने में अमिताभ बच्चन और गोविंदा की शानदार और अनोखी केमिस्ट्री देखने को लोगों ने खूब पसंद किया। दोनों की मजेदार जुगलबंदी दर्शकों को बहुत पसंद आई थी।